Piqué da marcha atrás: «Ser presidente el Barça es mucho más sacrificio que cosas positivas te pueda dar»

Gerard Piqué ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de ser presidente del Barcelona, algo que ya no tiene tan claro como antes. Desde su retirada en 2022 son muchas las voces en Can Barça que piden al central como presidente, más aún ahora tras la mala gestión económica de Joan Laporta, que ha dejado al club con problemas para inscribir jugadores. El central analizó la situación del equipo de sus amores en una entrevista con Iker Casillas, su ex compañero en la selección con el que comparte proyecto en la Kings League.

El ex futbolista no descarta la posibilidad de ser presidente del Barcelona algún día, aunque asegura que a día de hoy tiene «un dilema» porque «es mucho más sacrificio que cosas positivas»: «De tantas veces que la gente te lo pregunta, al final lo acabas valorando. Ser presidente del Barça es mucho más sacrificio que cosas positivas te pueda dar y eso es una evidencia, es decir, miras para atrás y ves todos los presidentes del Barça que han habido, el sacrificio que han hecho está por encima del rédito que te pueda dar».

«Yo no tengo la necesidad de otras de lo que te da ser presidente del Barça. Pero, por otro lado, pienso que si un día al club le veo que necesita que haya personas como yo, que hayan mamado el club de pequeños, que sienten los colores, que entienden lo que es el club por dentro, que saben lo que quiere la masa social… si el club un día de verdad lo necesita la responsabilidad que tengo es de estar ahí porque el Barça me lo ha dado todo absolutamente todo», agregó.

Piqué reconoce que si el club lo necesita se pondría a su disposición: «Te diría que tengo este dilema de, por un lado, veo que quizá fríamente no compensa, pero por el otro pues algún día a lo mejor, más tarde que temprano, pues puede que si puede que no, depende de muchas circunstancias. Depende de cómo esté el club, depende de muchos factores de mi vida personal… tengo que valorarlo. Ahora bien, yo al Barça le debo todo. Desde siempre todo lo que ha necesitado he intentado estar ahí, para mí lo es todo y si algún día veo que hay esa necesidad, pues me pondré a disposición del club de lo que necesite. Sea cual sea la labor, no tiene por qué ser la de presidente».

Así de claro se mostró el que fuera canterano del Barcelona en el pódcast de Iker Casillas, Bajo los palos, donde fue el primer invitado. Ambos ex jugadores comparten proyecto en la Kings League y el ex del Real Madrid ha decidido estrenar su nuevo proyecto junto a su amigo y le preguntó por la posibilidad de dirigir al club de su vida en un futuro, una pregunta que persigue a Piqué desde que colgó las botas.

Piqué se pronuncia sobre su retirada

Respecto a su retirada, el central señaló: «Mi situación es que yo en el Barça siempre me sentía titular e importante y siempre pensé en que en el momento que eso no sucediera yo me iría. No me veía a mi mismo no jugando en el equipo de mi vida y siendo más una carga o un lastre por no jugar. Era algo que pensé durante años y al final eso sucedió. A finales de 2022 antes del Mundial de Qatar sucedió. Hablé mucho con Puyol, porque lo considero como un hermano. Me daba miedo el día después. El sueño de pequeño de jugar en el Barça era lo único que mantenía esa llama, pero no sentía que sumaba».

«La única opción que había para seguir jugando a fútbol era quedándome en el Barça y luchar por un puesto para demostrar todo lo que yo había sido. Hubo otros momentos en los que no tenía la titularidad asegurada y me rebelaba y le daba la vuelta a la situación, pero a finales de 2022 lo valoré todo y la sensación que me daba es que no podía hacerlo. Había cosas que no controlaba, el mensaje hacia afuera de los sueldos, el equipo no ganaba… eran muchas razones. Podía haberlo luchado, pero decidí dar un paso al lado y retirarme», añadió.

Piqué también repasó la difícil situación económica que atraviesa el Barcelona: «El momento en que está el club es en el de una crisis económica evidente. Pero desde fuera da la sensación que el socio, y es jodido decirlo, prioriza que la pelota entre antes de que el Barça deba millones de euros. Entiendo que el fútbol sea emotivo, pero en casos como el del Barça, Madrid o Athletic, en el que el socio es propietario del club, tiene que haber algo más. A partir de ahí el socio tiene que ver que es lo importante. Esta es la gran pregunta, porque visto lo visto la sensación de fuera es que mientras el club se vaya salvando y no entren en quiebra o que un día se tenga que convertir en sociedad anónima deportiva, que es un tema tabú, pues están satisfechos. Parece que lo de que el club se vaya hipotecando no es algo prioritario o importante».

«El fútbol, y más en Can Barça, es muy emocional. El ejemplo que siempre pongo y que es muy clarividente. En enero de 2015 sucede un caso que ha salido públicamente que es lo que pasó con el Luis Enrique y Leo. Hay una crisis no solo deportiva, sino que también institucional. Bartomeu se ve obligado a convocar elecciones porque en ese momento había mucho mucho ruido. En ese momento hacen una encuesta en los periódicos catalanes y Bartomeu no tienen ni un 1 % de intención de voto y se convocan elecciones a final de temporada en verano», comenzó diciendo sobre los estados de ánimo del fútbol.

En este deporte, las cosas pueden cambiar mucho de un día para otro en función de los resultados: «En esos seis meses creo que perdemos un partido, ganamos el triplete y Bartomeu vuelve a ganar sobradamente a Laporta. Ahí te paras a pensar y dices como puede ser si no ha cambiado nada: los jugadores éramos los mismos, la gestión era la misma, el presidente, la misma junta directiva… Yo considero al culé una persona inteligente, una persona que las ha visto de todos los colores en la historia del club y sabe elegir bien. No digo que sea bueno o malo escoger a Bartomeu otra vez, pero ¿cómo puedes en seis meses cambiar tanto tu punto de vista simplemente por resultados deportivos?».

En última instancia habló sobre los jugadores que han salido de La Masia para ayudar al Barça, algo que, en su opinión, ha sucedido por la necesidad que tenía el club de apostar por la cantera ante la delicada situación económica: «Ahora hay una generación de jugadores que considero que están destacando más por necesidad que por confianza, porque al final la gran pregunta si Lamine, que tiene un potencial de Balón de Oro, estaría jugando en un momento de apogeo del club, igual con Cubarsí, Balde o Gavi, a pesar de que La Masía desde siempre ha sido una fuente de recursos increíble para un club como el Barça y creo que es nuestra identidad y nuestro ADN». El ex futbolista fue más allá y habló de la gran estrella, Lamine Yamal: «La gran pregunta es ‘¿Lamine sería Lamine si estuviéramos en la generación que tuvimos?’. Mi sensación es que no estaría jugando».