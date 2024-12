La obsesión de Piqué con el Espanyol: le reta a jugar un partido amistoso por un millón de euros

La obsesión de Gerard Piqué con el Espanyol no tiene límites. El ex jugador del Barcelona ha emitido un vídeo donde vacila y falta el respeto al equipo catalán a través de la cuenta oficial de la Kings League. Le ofrece a jugar un partido amistoso durante el parón navideño contra la selección española de su competición y señala que «buscan un equipo de su nivel».

En este vídeo aparece Gerard Piqué escribiendo una carta dedicada al presidente del Espanyol. En dicho escrito, el jugador del Barcelona provoca descaradamente al que siempre ha sido su eterno rival como ex jugador e hincha culé. Piqué señala que quiere un rival de su nivel para enfrentarse a la selección española de la Kings League y señala directamente al cuadro perico.

«Apreciado señor Chen. A partir del 1 de enero se va a celebrar en Italia la Kings World Cup Nations, el Mundial de selecciones de la Kings siendo la final de la Juventus Stadium el día 12 de enero. Para la preparación de la selección española, queremos invitar a un rival de nuestro nivel a jugar un partido con formato Kings. Por ello, aprovechando el parón navideño, hemos pensado en el primer equipo del Espanyol. Para que haya un incentivo, estamos dispuestos a jugarnos la cifra de 1 millón de euros, que el perdedor deberá abonar al ganador. Esperando pronta respuesta. Atentamente, Gerard Piqué. A la atención del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona Sociedad Anónima Deportiva Cornellá y el Prat de Llobregat», afirma Gerard Piqué en su vídeo.

No es la primera ni será la última provocación de Gerard Piqué hacia el Espanyol. Durante toda su carrera deportiva, el ex futbolista del Barcelona ha demostrado su odio al cuadro perico. Y siempre que ha podido ha intentado dejarles en ridículo. Ya fuera en el césped como fuera de él. Sobre todo lo segundo, una vez que ha dejado el fútbol ha sido mucho más habitual con las redes sociales y en programas de televisión. En todos estos casos utilizando como canal o a la Kings League como en esta ocasión, su empresa Kosmos o incluso al Andorra.

Falta conocer la respuesta de un Espanyol que seguro estará molesto con la provocación de Gerard Piqué hacia un club histórico del fútbol español. La entidad perica no estará muy contenta con este vídeo del ex azulgrana, aunque no es seguro que haya una contestación pública, ya que la proposición de Piqué para nada parece algo formal y serio.