El encontronazo de Piqué con Ramos y Lopetegui tras posicionarse en Cataluña el 1-O: «Me dijeron que…»

Gerard Piqué ha revelado cómo vivió el parón de selecciones posterior al 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum en Cataluña. El ex futbolista del Barcelona relata en el fragmento de su entrevista para TV3 (la cual se emitirá de forma completa el próximo 28 de noviembre) cómo fue su llegada a Madrid y, más concretamente, a Las Rozas, para preparar los compromisos de la Selección Española.

Piqué explica que el entonces entrenador del combinado español, Julen Lopetegui, le reprochó que se hubiera posicionado a favor del derecho a decidir y que le había escrito «un discurso de disculpa», que le entregó cuando llegó a la concentración para leerlo en rueda de prensa.

❗ PIQUÉ, L’ENDEMÀ DE L’1 D’OCTUBRE 💥 L’entrenador de la selecció espanyola li va retreure a Piqué que s’hagués posicionat «a favor de Catalunya» 💣Fins i tot li havia escrit un discurs de disculpa que Piqué va «llençar a la paperera» — Esport3 (@esport3) November 24, 2024

Nada más llegar a Las Rozas, el ex futbolista narra que «sorprendentemente, me coge el míster y el capitán -que eran Lopetegui y Sergio Ramos- y me dicen que debo pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña». «Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera», confiesa el ex jugador culé sobre la reacción que tuvo al respecto.

Por otro lado, el ex internacional español asegura que aquel día, el 1-O fue complicado jugar el partido de Liga ante Las Palmas. «Fue un día muy duro, al final se jugó un partido que creo que no debería haberse jugado, pero es una opinión más personal y el club decidió acabar jugando», señala. El Barcelona acabó ganando 3-0 el partido sin público en las gradas y posteriormente Piqué salió ante los medios y no pudo reprimir las lágrimas. «Al terminar el partido me pusieron el micro en la zona mixta. Me emocioné y al día siguiente fui a Madrid a la selección española».

Días antes del referéndum catalán del 1 de octubre, Piqué afirmó que «desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantaremos bien alto y bien fuerte». Lo hizo a través de sus redes sociales y con su llamamiento a las urnas con el hashtag #Votarem.

Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 28, 2017

Piqué recuerda que, desde ese momento, «allí donde iba la selección, todo eran pitos». Eso sí, el ex futbolista en ningún momento reconoció su posición al respecto de la independencia de Cataluña, aunque sí que se mostró a favor de que el pueblo catalán decidiera democráticamente su futuro.

Poco después de que Piqué publicara el polémico comentario en las redes, Ramos reconoció que «el tuit de Piqué no es el mejor si quieres que no te piten. Quizá el tuit no es lo mejor para el grupo, pero cada uno es libre de decir lo que piensa. Yo, como capitán, pienso en el buen ambiente de la Selección, Piqué sabrá lo que dice. A lo mejor no era el momento ni que ayude mucho».