El enfado morrocotudo de Lopetegui con Piqué: niega que le presionó por posicionarse en Cataluña el 1-O

Crece la tensión entre Piqué y Lopetegui. El actual entrenador del West Ham habría desmentido que presionó al ex futbolista del Barcelona por posicionarse en Cataluña el 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el famoso referéndum ilegal. Así lo contó Juanma Castaño en ‘El Partidazo’ de la COPE, asegurando haber mantenido una conversación con el ex seleccionador español sobre las polémicas declaraciones de Piqué.

«Julen Lopetegui niega tajantemente que le dijera a Piqué que tenía que pedir perdón», aseguró el periodista, quien añadió además que el ex técnico español aclarará públicamente lo que sucedió, ya que no «se va a quedar callado…y que lo va a decir».

Castaño indicó no saber «exactamente por dónde va a ir el argumento de Lopetegui cuando tome la palabra para saber si esto sucedió o no». Sin embargo, sí que apuntó que «lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Lopetegui es que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas».

La entrevista de Piqué con TV3

Piqué reveló en una entrevista para TV3 -la cual se emite de forma completa este 28 de noviembre- que Lopetegui le reprochó en una convocatoria con España el haberse posicionado a favor del derecho a decidir. Según el ex jugador del Barcelona, el entonces técnico de la selección le había escrito «un discurso de disculpa» que le entregó cuando llegó a la concentración en Las Rozas para leerlo en rueda de prensa.

❗ PIQUÉ, L’ENDEMÀ DE L’1 D’OCTUBRE 💥 L’entrenador de la selecció espanyola li va retreure a Piqué que s’hagués posicionat «a favor de Catalunya» 💣Fins i tot li havia escrit un discurs de disculpa que Piqué va «llençar a la paperera» — Esport3 (@esport3) November 24, 2024

Nada más llegar a Las Rozas, Piqué detalla que «sorprendentemente, me coge el míster y el capitán -que eran Lopetegui y Sergio Ramos- y me dicen que debo pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña». «Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera», confiesa el ex jugador del Barcelona sobre la reacción que tuvo al respecto.