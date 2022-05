Didier Deschamps empuja a Zidane al PSG… o a la Juventus. El seleccionador francés no está en estos momentos por la labor de dejar el combinado galo una vez se ponga punto final a la participación de la vigente campeona del mundo en Qatar. Su intención es completar el ciclo hasta la Eurocopa que se celebrará en 2024 en Alemania y, ya tras ese torneo, sí dar un paso al lado al frente del banquillo de su país. Por lo tanto, Zizou, que tras un año sabático empieza a valorar la posibilidad de regresar a los banquillos, no podrá cumplir por el momento el deseo de ponerse al frente de los bleus.

De esta forma, el PSG tiene vía libre para tratar de convencer a Zidane de que puede ser el técnico de los parisinos. Leonardo tiene entre ceja y ceja la contratación del ex entrenador del Real Madrid, que ya le dijo “no” el pasado invierno. El director deportivo de la entidad parisina trató de fichar a Zidane antes de la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra los blancos, pero el técnico no quiso dar el paso a mitad de temporada y menos para tener que medirse con un club al que quiere profundamente.

La situación será diferente el próximo verano. A la hora de comenzar una nueva temporada Zidane sí ve con mejores ojos la posibilidad de fichar por el PSG. El francés sería el encargado de comenzar un nuevo proyecto que se tendrá que enfrentar a la ausencia de Mbappé, pero que seguirá contando con grandísimos futbolistas como Messi o Neymar. De hecho, de manera oficiosa, Zizou ya está tanteando posibles incorporaciones por si su fichaje por los parisinos se termina concretando.

Pochettino, sentenciado

El que no seguirá como entrenador del PSG es Mauricio Pochettino, aunque en rueda de prensa se empeñe en decir lo contrario. El argentino y su equipo ya saben desde hace varios meses que sus días en el Parque de los Príncipes están contados. La eliminación contra el Real Madrid en los octavos de Champions no ayudó a cambiar una decisión que ya estaba tomada en la cúpula de Qatar. Su relación con Leonardo no es la mejor y cuando finalice la presente temporada, donde sólo van a ganar la Ligue 1, hará las maletas sin un destino claro, ya que el banquillo del Manchester United ya tiene dueño.

La Juventus, a la espera

Tal y como desveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito, la Juventus ha vuelto a contactar con Zinedine Zidane para intentar convencerle de que sea su entrenador a partir de la próxima temporada. Zizou, que tiene sobre la mesa un ofertón del PSG al que aún no ha respondido, duda sobre si poner rumbo a París o tomar las riendas de la Vecchia Signora, uno de los clubes de su corazón.

Zidane duda, aunque París parte con ventaja. La oferta que tiene sobre la mesa del PSG le situaría muy cerca de los 23 millones de euros netos que gana Simeone para ser el entrenador mejor pagado del mundo. Pero a Zizou nunca le movió el dinero, por eso aún no ha dado el sí definitivo a los parisinos. Mientras, el ex técnico del Real Madrid ha recibido la semana pasada una llamada de la Juve, que quiere destituir a Allegri después de una temporada de suspenso.