Descalifican a un tenista por gritar al juez de silla: «¡Tú, chupa!»

Es uno de los vídeos más virales del momento en las redes sociales. El tenista ruso Svyatoslav Gulin ha sido descalificado este lunes por un lamentable comportamiento en su partido frente al español Alejo Sánchez Quílez. El encuentro, que se disputaba en el marco de un torneo del circuito ITF, transcurría con aparente normalidad hasta que, en el tercer set y con una ventaja de 4-0 a su favor, Gulin protagonizó un escándalo que le ha costado el partido y su reputación.

Svyatoslav Gulin ganó un punto y reaccionó de forma agresiva, dirigiéndose al árbitro con la frase “¡Tú! ¡Chupa!», al tiempo que se tocaba sus partes íntimas en un gesto evidentemente obsceno. La escena, presenciada por los pocos espectadores presentes y captada por cámaras, se volvió rápidamente viral en redes sociales, generando una ola de indignación.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swearing at the umpire while being up 4-0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.

