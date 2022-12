Los deportistas que nos dejaron en 2022: Pelé, Gento, Russell, Ferrándiz…

Este 2022 nos ha dejado muchos momentos felices y éxitos alrededor del deporte español pero también ha supuesto cierta tristeza por algunos de los deportistas que durante este largo año nos han dejado, personalidades importantes, que marcaron época y que algunos seguían siendo relevantes en el deporte como Paco Gento, Pedro Ferrándiz, Bill Russell, Freddy Rincón y Javier Imbroda…

Enero fue un mes triste en el Real Madrid. Su leyenda y presidente de honor Paco Gente les dejaba a los 88 años de edad. Es a día de hoy el único futbolista que durante su carrera fue capaz de alzarse con seis Copas de Europa, las hoy Champions League. Es uno de los artífices de que el Madrid sea rey de reyes en Europa. Un mito del madridismo, conocido como la Galerna del Cantábrico, que se iba como un mito.

De leyenda en leyenda. En el Real Madrid también tuvieron que sufrir en julio la pérdida de otro estandarte del club, esta vez de la sección de baloncesto, como fue Pedro Ferrándiz. Fallecía a los 93 años de edad como el entrenador más laureado de la historia del baloncesto español. Levantó los cuatro primeros títulos de Copas de Europa del baloncesto blanco, así como uno de los proyectos más dulces con 12 ligas y 11 copas. Llevó al Madrid

El rey de los anillos de la NBA, Bill Russell, se despedía de este mundo a los 88 años con un legado enorme a sus espaldas. Logró 11 títulos de NBA con los Boston Celtics con el dorsal 6 a su espalda, un pívot imparable que siempre defendió la misma camiseta de color verde. Entre el 56 y el 69, año de su retirada, logró ganar la liga más potente del mundo en 11 ocasiones.

Un grave accidente de tráfico impidió tener entre nosotros más tiempo a Freddy Rincón. El que fuera jugador del Real Madrid y parte importante de la selección colombiana, nos dejó el abril a sus 55 años debido al traumatismo craneoencefálico severo consecuencia del choque de su vehículo con un autobús del que no pudo recuperarse.

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y ex seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda fallecía a los 61 años de edad producto de un cáncer de próstata contra el que venía luchando desde hace ya varios años. Fue uno de los grandes referentes del baloncesto español, no sólo sobre el parqué sino también fuera de él, vinculado tanto al Caja San Fernando de Sevilla, el Real Madrid y la Selección Española.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

