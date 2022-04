Muere Freddy Rincón a los 55 años

Freddy Rincón, ex jugador del Real Madrid y de la selección de Colombia, falleció este jueves como consecuencia de los daños sufridos en un grave accidente de tráfico, en el que el vehículo en el que circulaba colisionó con un autobús. El ex futbolista, de 55 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo consecuencia del choque y no pudo recuperarse, certificándose su defunción.

Rincón ingresó de forma inmediata tras sufrir el accidente en la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud en la mañana del lunes 11 de abril al centro hospitalario. «Pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido», indicó en un comunicado la clínica.

El director médico de la Clínica en la que Rincón estuvo ingresado, el doctor Laureano Quintero, señaló desde el primer momento que el estado del futbolista era crítico. “Freddy Rincón ingresó víctima de un trauma craneoencefálico severo, sus condiciones son muy críticas. Por decisión interdisciplinaria de todo nuestro equipo, fue llevado a nuestra área de quirófanos. Repetimos, la situación es bastante crítica”, dijo el director antes del fatal desenlace.

Rincón llegó al Real Madrid como flamante fichaje de cara a la temporada 1995-96, participando en 21 partidos, pero su despliegue sobre el terreno de juego no cumplió con las expectativas que estaban puestas sobre él, hasta el punto de no poder anotar ningún gol en los 21 partidos oficiales en los que vistió la elástica madridista. Además de en el Real Madrid, Freddy militó en otros equipos punteros como el Nápoles o el Corinthians.

Siendo capitán del Corinthians conquistó en el 2000 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA. El equipo brasileño despidió en sus redes sociales al colombiano, que brilló en el Timao en una primera etapa entre 1997 y 2000 y luego se retiró como profesional en 2004.

É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo.

Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações 🖤 pic.twitter.com/tiSPNiYKDC — Corinthians (@Corinthians) April 14, 2022

«Con mucha tristeza nos despedimos de un ídolo. Nuestro capitán en el primer título mundial, Freddy Rincón falleció en la madrugada de este jueves. Eternamente en nuestro corazones».

Icono mundialista

Nacido en la ciudad portuaria de Buenaventura y conocido como El Coloso por su imponente físico, Rincón se abrió paso en el fútbol colombiano a finales de los ochenta en el capitalino Santa Fe y luego en el América de Cali, con el que ganó dos títulos locales.

El fútbol está de luto. Freddy Rincón, leyenda del balompié colombiano, ha fallecido. Expresamos nuestra solidaridad y más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. ¡Gracias por tantas alegrías, Coloso! pic.twitter.com/SaMkoM5uKg — América de Cali (@AmericadeCali) April 14, 2022

Su despliegue en defensa y ataque le convirtió en ícono de una generación dorada de la selección de Colombia que se clasificó para tres mundiales consecutivos: Italia 90′, Estados Unidos 94′ y Francia 98′.

Es recordado por un gol en el último minuto del partido ante la poderosa Alemania en Italia 90′, que sirvió para conseguir el pase a los octavos de final por primera vez en la historia de Colombia y tras 28 años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

Despedida del Real Madrid

El Real Madrid, a través de un comunicado oficial, quiso lamentar el fallecimiento de Freddy Rincón y mandar su pésame a todos sus allegados.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Freddy Rincón, jugador del Real Madrid entre 1995 y 1996», comienza diciendo la nota.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Freddy Rincón.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2022

«El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares, a sus compañeros y técnicos, a sus clubes y a todos sus seres queridos (…) Freddy Rincón ha fallecido a los 55 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo», prosigue.