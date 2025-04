Un deportista de 17 años mata a puñaladas a otro de la misma edad durante un campeonato

Trágico suceso ocurrido en Texas, concretamente en el Estadio Kuykendall en Frisco. El mundo del deporte está conmocionado tras un altercado entre dos adolescentes de 17 años terminó en un asesinato durante la competición del campeonato del Distrito 11-5A de la Liga Interescolar Universitaria (UIL). Según informa la policía de Frisco, Karmelo Anthony, estudiante y jugador de fútbol americano de la Escuela Secundaria Frisco Centennial, apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, atleta y también jugador de fútbol americano de la Escuela Secundaria Frisco Memorial.

Lo que comenzó como una discusión en medio de un campeonato, rápidamente escaló hasta una pelea que acabó de la peor forma posible. El incidente ocurrió en la tarde del viernes, en una zona cercana a la pista de atletismo, donde los dos jóvenes comenzaron a intercambiar palabras de manera acalorada. Testigos del hecho declararon que la discusión parecía girar en torno a una disputa previa que ambos estudiantes habían mantenido en los días anteriores. La confrontación se intensificó y, en un momento de furia, Karmelo Anthony sacó un arma blanca y atacó a Austin Metcalf.

Las autoridades y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir una llamada de auxilio. Los médicos intentaron reanimar a Metcalf, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, pero fue declarado muerto en la escena del crimen. Por su parte, Karmelo Anthony fue detenido sin resistencia y trasladado a la comisaría de Frisco para ser interrogado. La noticia del asesinato se propagó rápidamente entre los asistentes al evento y en las redes sociales, generando una ola de indignación, conmoción y dolor. Padres de familia, estudiantes y docentes de ambas escuelas expresaron su consternación ante lo sucedido.

De hecho, la Frisco Independent School District (FISD) emitió un comunicado lamentando la pérdida de Metcalf y ofreciendo apoyo psicológico a los alumnos afectados. Las autoridades escolares de Frisco Centennial y Frisco Memorial han manifestado su intención de reforzar la seguridad en los eventos deportivos, implementando medidas para prevenir futuros incidentes violentos. «Es devastador ver cómo una pelea termina de esta manera. Debemos trabajar juntos como comunidad para evitar que esto vuelva a ocurrir», declaró un representante del distrito escolar.

El Departamento de Policía de Frisco ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del caso. Se analizarán videos de seguridad y se tomarán declaraciones de testigos para entender con precisión qué motivó la pelea y si hubo antecedentes de conflictos entre los involucrados. Mientras tanto, Karmelo Anthony enfrenta cargos de asesinato y permanecerá bajo custodia hasta su comparecencia ante un juez.

Los familiares y amigos de Austin Metcalf han organizado actos para despedir al joven en los que se esperan a cientos de personas. «Era un joven con un futuro prometedor, apasionado por el deporte y con una gran calidad humana», expresó un compañero de equipo del deportista y estudiante asesinado a puñaladas por otro en una pelea.

