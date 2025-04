Muere repentinamente en el gimnasio el culturista Vito Pirbazari, actor de ‘Perros de Berlín’ de Netflix

El mundo del culturismo y del entretenimiento está de luto tras el repentino fallecimiento de Vito Pirbazari, actor y culturista alemán de origen iraní de 44 años, conocido por su participación en la serie de Netflix Perros de Berlín. El deportista e intérprete sufrió un colapso y se desplomó mientras corría en la cinta de un gimnasio en Berlín, lo que acabó costándole la muerte.

Vito Pirbazari había retomado recientemente sus entrenamientos después de una pausa de tres meses debido a una cirugía para reparar un desgarro en el músculo pectoral. Durante su recuperación, también sobrevivió a un grave accidente automovilístico que le dejó lesiones menores en las piernas y vértebras. A pesar de estos contratiempos, Pirbazari mantenía una actitud positiva y compartía con sus más de 90.000 seguidores en Instagram su proceso de recuperación y regreso al entrenamiento.

El día anterior a su fallecimiento, Vito Pirbazari publicó un post expresando su optimismo sobre su progreso físico y enfatizando la importancia de la perseverancia y la mejora gradual. Sin embargo, durante una sesión de entrenamiento enfocada en cardio y piernas, sufrió un colapso mientras corría en la cinta, lo que llevó a su muerte. Aunque la causa oficial del fallecimiento no ha sido confirmada, se sospecha que sufrió un infarto durante el ejercicio. «Estoy feliz de volver al gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio», explicó en su última publicación en Instagram antes de morir.

Luto por Vito Pirbazari

Un Vito Pirbazari que era una figura destacada en la comunidad del culturismo y el fitness en Alemania. Formaba parte del grupo de YouTube «Hardgainer Crew», que cuenta con más de 200.000 suscriptores y se centra en temas relacionados con el culturismo y el fitness. Además de su conocido papel en Perros de Berlín, también apareció en la serie alemana Tatort y en la película Haps – Crime Doesn’t Pay, donde interpretó a un prisionero.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amigo y cineasta Said Ibrahim a través de un emotivo video en Instagram. Ibrahim expresó su conmoción y tristeza por la pérdida de Pirbazari, describiéndolo como una persona de gran corazón y siempre dispuesta a ayudar a los demás. «Vito tenía un corazón blando como el de un niño de diez años… La muerte de Vito me dejó abatido y me desorientó por completo», publicó.

La cuenta oficial de la película Haps también reconoció su muerte, resaltando su contribución al proyecto y su carácter amable. Pirbazari deja un hijo y un legado en la comunidad del culturismo y el entretenimiento. Su repentina muerte ha generado una ola de condolencias y homenajes por parte de fans, amigos y compañeros, quienes destacan su dedicación, pasión y espíritu inspirador. «Nuestros pensamientos están con su familia. Lo recordaremos con cariño; gracias por su calidez, su espíritu creativo y por ser parte de nuestro camino. Descanse en paz», compartieron.