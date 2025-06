Denia saca su lado más autocrítico tras la victoria de España: «El que más tiene que mejorar soy yo»

Santi Denia compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Nacional de Bratislava tras la gran victoria de la selección española sub-21 ante Rumanía en la segunda jornada de la fase de grupos del Europeo de la categoría. Dos goles de Jaureguizar y Roberto entre los minutos 85 y 88 remontaron el partido y dejan a España muy cerca de los cuartos de final del torneo.

«Son los Europeos. Vas al detalle del detalle. Es una jugada que habíamos trabajado, nos la giran por dentro y nos crean peligro. Nos hacen el gol y se pone todo cuesta arriba. Pero tengo que poner en valor la constancia del equipo que sigue y sigue. Y eso en Europeo es muy importante. Y hemos seguido hasta el final. En el 85 seguíamos perdiendo… Tenemos que seguir mejorando. Yo tengo que mejorar mi mensaje, porque sabíamos que eso iba a pasar. Y la dificultad del partido. El que más tiene que mejorar soy yo», comenzó diciendo ante los medios el Santi Denia más autocrítico.

«Habíamos estudiado y trabajado los movimientos de Rumanía al espacio. Pero los equipos también te estudian. Por eso tenemos unos analistas muy buenos y por eso tenemos que seguir trabajando. Yo el primero. Esto es al detalle y de máxima dificultad, ese es el mensaje al equipo, el de la mejora», completó Denia.

Sobre la polémica: «No he visto nada. Luego igual la veo en televisión, pero al final hay que creer en los árbitros, en el VAR y en UEFA. No he visto nada». «Tú lo ves como suerte y yo lo veo como sufrimiento. Se sufre mucho y cuando se consiguen victorias así tiene mucho mérito. Yo toda mi vida he tenido mucha suerte. Jugué en el Albacete, que era mi sueño, en el Atlético de Madrid y soy seleccionador de España. Pero creo que la suerte en la vida es trabajo. Hay que rodearse de buenas personas. Este ambiente de selección es de crear una familia», añadió el seleccionador.

«No te puedo valorar la tarjeta roja. No la he visto. Hay que respetar las decisiones de los árbitros. Es posible que cambiase la dinámica del partido», dijo Santi Denia sobre la roja al jugador rumano antes de los dos goles de España.