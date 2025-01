Demichelis quiere a Sergio Ramos en el Monterrey de México

Martín Demichelis, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, quiere a Sergio Ramos en su equipo. El entrenador argentino afirmó estar ilusionado con la posible llegada del central español para fortalecer la defensa de su equipo, dejando claro que su club debería hacer todo lo posible para hacer realidad un refuerzo que daría un salto de calidad tremendo a la zaga.

«Tenemos que reforzarnos atrás con un gran jugador que nos ayude porque a veces los rivales nos convierten con mínimos detalles. Ojalá que así sea ¿Se imaginan lo que sería Sergio Ramos para la Liga Mx? Sería un honor para todos. Ojalá que se pueda concretar», dijo en rueda de prensa el ex futbolista y ahora técnico.

Sin desmentir la posibilidad de que el ex jugador del Real Madrid, Sevilla o PSG llegue a su equipo, Demichelis afirmó que le gustaría tener en su plantel a un «jugador de la trayectoria, con la personalidad y la jerarquía de Sergio Ramos» para sustituir a Carlos Salcedo, lesionado.

“Ojalá que así sea…”.- Demichelis sobre la posible incorporación de Sergio Ramos a la plantilla. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Mamita querida….🚬

pic.twitter.com/A8WGwvSqtW — 🇫🇮 RAYADO EN CANADA 🇨🇦 (@RayadosCA) January 30, 2025

Los Rayados empataron este miércoles 3-3 con el Atlas, con goles del español Oliver Torres, de Ricardo Chávez y de Alfonso Alvarado. Los Rayados le dieron la vuelta al marcador adverso en el segundo tiempo, pero no lograron mantener la ventaja y un error defensivo permitió el gol del empate en los últimos minutos del encuentro. Demichelis lamentó que su equipo haya sumado seis goles en contra en sólo dos partidos, pese a lograr un buen funcionamiento en ciertos momentos.

«Nos están convirtiendo muchísimo, nos hicieron seis goles en dos partidos. Primero como entrenador y segundo como exdefensor que me metan goles me duele muchísimo, que sean tantos me duele más», expresó. Monterrey se sitúa en el decimotercer lugar de la clasificación con tres puntos al sumar tres empates y una derrota. El estratega consideró que el equipo está obligado a ganar ante Necaxa el próximo fin de semana, si quiere sentar las bases para pelear un lugar en la liguilla. «Hay cosas que corregir. Es momento de reaccionar ante nuestra gente, en nuestro estadio con un equipo como Necaxa», concluyó.

El futuro de Sergio Ramos

Sergio Ramos lleva sin equipo desde que finalizó su contrato con el Sevilla en junio, pero no ha parado de trabajar en solitario y está en plena forma. El sevillano se machaca a la espera de un nuevo proyecto que le permita prorrogar su carrera deportiva. Mientras tanto, no descansa casi ningún día, tal y como deja ver en sus redes sociales.

El que fuera jugador de Sevilla, Real Madrid y PSG es agente libre desde que finalizara su segunda etapa en el conjunto hispalense. A pesar de las ofertas que ha tenido para continuar su carrera, el jugador las ha rechazado. Sin embargo no se cierra puertas a poder jugar muy pronto de nuevo. En los últimos meses, su nombre se ha relacionado con el fútbol sudamericano. Tanto equipos de Argentina, entre los que figura Boca Juniors, como de Brasil, donde aparecen Corinthians, Flamengo, Vasco de Gama o el campeón de la Libertadores y del Brasileirao, Botafogo.

Sin embargo, se quedaron en rumores. En leno mercado de fichajes de invierno, Serio Ramos continúa en busca de nuevo equipo que le permita alargar su ya dilatada carrera como futbolista y el Monterrey de Demichelis es una opción firme, tal y como ha expresado el entrenador argentino en rueda de prensa.