Davinchi, que perdió a su padre en Adamuz, explota contra Puente: «No somos objetos para chistes de tu frialdad incrédula»

Davinchi conoce mejor que nadie el dolor y la frustración de perder a un familiar cercano en un accidente ferroviario. El pasado mes de enero lo vivió en sus carnes cómo murió su padre en Adamuz y, nueve meses más tarde, ha vuelto a explotar contra Óscar Puente después de repetirse la misma historia en Urda (Toledo). El futbolista del Getafe ni perdona ni olvida, por lo que no dudó en desahogarse mostrando el dolor y la impotencia que siente al ver cómo el infierno vuelve a sacudir a familias inocentes.

Y es que el fútbol no está al margen de estas tragedias. Davinchi perdió con tan solo 18 años a su padre, David Cordón, entre las 42 víctimas que hubo cerca de la localidad de Córdoba cuando descarriló un tren por culpa del mal estado de las vías: «Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada. Dimita ya, asesino Óscar Puente», dijo el jugador hace apenas un mes, acordándose de la muerte de su progenitor.

Pero Davinchi ha visto cómo ha vuelto a ocurrir. 68 víctimas se ha cobrado el accidente en Urda, provocando el sufrimiento de familiares que han perdido una parte de sus vidas después de otro error de seguridad en los trenes. El andaluz ni perdona ni olvida: «Que Dios tenga en la gloria a todos los fallecidos en esta terrible tragedia. Me resulta muy duro y difícil ver cómo se repite la misma situación que hace 9 meses. Compadezco con cada una de las familias afectadas y les mando el máximo apoyo y cariño», escribió.

Y es por ello que señaló la culpabilidad de Óscar Puente después de ser responsable de otra tragedia: «Somos personas; con familias, no números ni objetos para chistes donde se demuestra una frialdad incrédula. En fin, España despierta», zanjó en su perfil de Instagram. Una referencia al polémico show televisivo que hizo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible la semana pasada con Marc Giró en La Sexta sobre los accidentes ferroviarios.

«Por una avería del sistema, este ascensor estará parado más tiempo del habitual», mencionó una voz en off, para que Puente participase en la escena con una frase que se le ha vuelto en contra. «Vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya», comentó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.