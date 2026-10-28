Henry pide disculpas por un comentario hacia Lamine Yamal: «No estaba intentando herir su ego en absoluto»

Thierry Henry dirigió junto a la presentadora y periodista británica Kate Scott la gala del Balón de Oro del pasado lunes. Cuando Lamine Yamal recogió el premio Kopa (su tercero consecutivo), el ex internacional francés le dirigió un comentario en tono de broma que mucha gente consideró inapropiado. Esto ha obligado incluso al propio Henry a salir a dar explicaciones.

Thierry Henry preguntó a Lamine Yamal: «¿Este es el premio que realmente querías esta noche?» El ex futbolista se refería a si estaba satisfecho con haber ganado el trofeo a mejor jugador joven del año, teniendo en cuenta su aspiración a ganar un Balón de Oro que se entregaría poco después. Este comentario generó cierto debate, ya que hubo gente que interpretó que Henry se estaba mofando del joven extremo del Barcelona.

«He visto a mucha gente hablando de la noche del Balón de Oro, así que quiero aclarar algunas cosas para algunas personas que se han cabreado por nada», explicó el ex jugador francés. «No estaba intentando herir su ego en absoluto; simplemente pensé que, al ser la tercera vez que ganaba el trofeo, le preguntaría si ese era el que realmente quería. Y conseguí arrancarle una carcajada a la gente; todos sabemos lo que quería, pero lamentablemente no lo consiguió».

Además, Henry explica su admiración por Lamine Yamal: «Soy un gran admirador de Lamine Yamal, no estaba intentando herir su ego en absoluto. Que no te haya gustado la broma, lo entiendo, pero, por favor, no hagan eso. Es uno de los jugadores por los que pagaría por ver jugar. Me encanta, así que solo le preguntaba si era el premio que realmente quería, porque sabía que el premio al ganador vendría después y, desafortunadamente, no lo ganó. Es un jugador increíble al que disfruto viendo jugar».

Con estas disculpas, la leyenda trata de zanjar un tema que ha generado mucha polémica en ciertos sectores. Lo que comenzó con un comentario en tono de broma, ha terminado con Henry saliendo a explicar públicamente el objetivo de su comentario.