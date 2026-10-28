Los partidos de Copa del Rey aplazados por el accidente de tren de Urda ya tienen nueva fecha

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la nueva fecha para los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey que deberían celebrarse este 28 de octubre. En la mañana del miércoles, poco después de producirse el accidente ferroviario en Urda, desde el organismo federativo anunciaban la suspensión de la jornada prevista para horas más tarde. Los encuentros han sido reubicados y se jugarán, en su mayoría, 24 horas después de su horario previsto inicialmente, hasta un plazo máximo de 16 días. Lo más llamativo es que Leganés, Valencia, Betis y Celta disputarán sus encuentros en pleno parón internacional.

Muchos de ellos han sido aplazados únicamente un día y se jugarán este jueves 29 de octubre. Es el caso del Peña Sport – Huesca (18:00), Numancia – Real Oviedo (18:00), Poblense – Ceuta (19:00), Coruxo – Zamora (19:00), Cieza – Granada (19:30), Covadonga – Valladolid (20:00), Mijas Las Lagunas – Real Jaén (20:00), Gimnástica de Torrelavega – UD Ourense (20:30) y Xerez – Cádiz (21:00).

La RFEF ha entendido que la medida más coherente es que estos partidos se celebren apenas 24 horas después, siendo más factible por una cuestión logística, aunque hay más fechas. Dos de esos partidos se celebrarán el martes 3 de noviembre, como son el Pamplona – Eibar y Anaitasuna – Alavés, que se jugarán a las 19:00 horas. Un día después, el 4 de noviembre, se jugarán siete partidos: Portugalete – Real Unión de Irún (19:00), Amorebieta – UD Logroñés (20:00), Utebo – Sabadell (20:30), Minera – Cartagena (20:30), Reus – Barakaldo (20:30) y Calvo Sotelo de Puertollano – Albacete (20:45). Por su parte, el jueves 5 se disputará el Tarancón – Levante (19:00) y el Alcoyano – Mallorca (21:00).

La sermana siguiente, con parón internacional de por medio, dado que empieza el lunes 9 de noviembre, se jugarán los otros cuatro partidos. Una ventana FIFA que no afecta en exceso a un Leganés que tiene competición, puesto que la Segunda División no para, y que se medirá el martes 10 a las 20:00 horas en Butarque al Trival Valderas de Alcorcón. A las 21:00 será el choque entre el Tavernes de la Valldigna y el Valencia, en Mestalla.

El jueves 12 de noviembre, coincidiendo en fecha con el partido de España ante la República Checa en Praga, se celebrará el partido entre el Artístico Navalcarnero y el Betis, que se jugará en el estadio de Santo Domingo (Alcorcón) a las 19:00 horas. La primera ronda de la Copa del Rey se cerrará el viernes 13 de noviembre, con un Salamanca – Celta de Vigo (21:00).