Daniela Arenas hace historia y se convierte en la árbitra más joven de la Federación Madrileña de Fútbol Americano

Daniela Arenas, 19 años, se ha convertido en la árbitra más joven de flag football de la Federación Madrileña de Fútbol Americano. La joven ha debutado recientemente en el cargo durante un partido de flag football, una variante del fútbol americano que se disputa sin placajes y en la que no hay ningún tipo de contacto físico con el rival.

Su historia comienza con un post de la Federación Española de Fútbol Americano en el que anunciaban un curso de árbitro de flag. Daniela lo hizo y ahora ya ha comenzado a poner en práctica sus conocimientos. Aseguró que está muy contenta con la experiencia.

«Estoy arbitrando flag. Esta es mi primera experiencia como árbitro. Llegué aquí por mi padre, porque siempre le ha gustado el fútbol americano. En el Instagram de la Federación me salió que querían hacer un curso de árbitro de cero y pensé: «A lo mejor no está mal para hacer algo los fines de semana, ganarme un dinero, ver más de este deporte que me gusta y compartir con mi padre también»», comienza diciendo en una entrevista con 1ygol.

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Daniela recomienda el curso y desvela su pasión por el flag footbal: «El curso de árbitro, muy bien, muy íntegro para enterarnos de todo. Así que sí, yo lo recomendaría. Creo que arbitrar te da mucha visión en un deporte para ver más allá. Cuando digo a mis amigos que me había metido a árbitro de flag me dijeron: «¿De qué?». Me gusta mucho que es un deporte en el que no hay tanto contacto y hay mucho respeto. Creo que es bastante inclusivo y respetuoso en comparación con otros deportes».