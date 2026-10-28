Los cortes de pelo para hombre que más se llevan en 2026: «El mod es la gran tendencia»

¿Qué tienen los hombres en la cabeza? Esta pregunta no sólo ha servido para alimentar el imaginario de las películas románticas. Visto con otra perspectiva, también nos sirve para preguntarnos por cuáles van a ser las tendencias que van a regir la peluquería y la barbería en este último tramo del año. Según el barbero y embajador de STMNT, Fran Aranda, este año se mantienen estilos desenfadados, que apuestan por la textura, el movimiento y la personalidad. Conviven entre las nuevas tendencias aspectos más juveniles y cortes clásicos que se veían en los ochenta. En esta guía, recopilamos las principales tendencias que van a sacudir al sector en lo que queda de 2026.

Vuelta a los cortes clásicos

La tendencia hacia lo vintage está arrasando todos los ámbitos, incluido el de los cortes de pelo masculino. Prueba de ello es que Fran Aranda sitúa el corte mod como la gran tendencia, «con protagonista del flequillo y las patillas», añade. Este corte de pelo, popularizado durante los años sesenta, se caracteriza por una longitud del cabello media, cortada por capas texturizadas, volumen y un flequillo marcado que suele llegar a la altura de las cejas.

También mods más crecidos, «con flequillos que enmarcan el rostro. Lo interesante es cómo se construye la silueta y se aprovechan las ondas, los rizos y el movimiento natural», apunta el experto. Un corte que ha triunfado en figuras como Jacob Elordi.

El experto apunta a que este estilo se acompaña, a su vez, de otros cortes similares que tienden a una estética más desenfadada. Tales como el warrior cut, más despuntado y desenfadado; y los shaggy y mullets, con capas y movimiento. «Son estilos que están marcando 2026 y que creo que seguirán evolucionando en 2027». El cambio respecto a años anteriores apunta a que se encuentra «en conservar más cabello y buscar formas con más personalidad».

Espontaneidad a través de la técnica

Algo que ha ganado especial importancia en estos cortes es dar ese toque despeinado o imperfecto. Lo cierto es que, tras tanto aparente desorden, hay una importancia suprema de la técnica. «Se busca un acabado espontáneo, aunque detrás haya un trabajo muy preciso. En un warrior interesa una textura más rota; en un shaggy, potenciar la caída y el movimiento».

Dada la complejidad de estos cortes, la técnica está ganando cada vez más protagonismo. Prima la tijera, «tanto para construir la forma como para trabajar la textura». Fran apunta a que en estos cortes es fundamental saber dónde conservar peso y dónde aligerar. «Seguiremos viendo degradados pulidos, pero conviviendo con patillas más largas, nucas con presencia y contornos suaves que forman parte del diseño».

Otro punto son los productos con los que conseguir sacar el máximo partido al resultado del corte. En esta línea, Fran Aranda destaca que para trabajar este resultado él prefiere «productos que permiten tocar y recolocar el cabello: pastas mates, cremas ligeras o sprays de textura, según el resultado que busquemos».