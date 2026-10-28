El secreto está en el mango: la sorprendente pala de un jugador profesional de pádel

Cada jugador de pádel tiene sus propias preferencias a la hora de colocar el grip de la pala. Sin embargo, el vendaje de Naim Diaz no deja indiferente a nadie. En una entrevista reciente durante el FIP Bronze Viña del Mar, el argentino mostró la empuñadura de su Babolat y explicó cómo la prepara: «Le pongo cinco grips en el tapón de la pala»

La joven promesa está mostrando una gran progresión en el ranking FIP con tan solo 18 años, actualmente está en el puesto 170. El de Rioja explica que esta colocación tan inusual del agarre se convierte en un arma clave en pista: «Le bajo el balance, la punta, me queda más cómodo. Así no se me escapa la mano al hacer el remate».

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El uso extremo de los grips no es solamente llamativo, también es efectivo. La semana pasada consiguió llevarse el FIP Bronze Paraguay junto a Leonardo Yob. En su último torneo en Villa del Mar, lograron sumar 14 puntos al llegar a semifinales. Estos resultados demuestran que esta especie de tope en el tapón de la pala sí que puede añadir un extra de agarre a la hora de rematar, aunque se debe utilizar una técnica específica.

La comodidad puede marcar la diferencia en el máximo nivel. En la entrevista con Padelshop_Chile, Díaz confirma que todas sus decisiones están centradas en potenciar su smash: «Juego con la pala más dura de Babolat». El joven tiene la oportunidad de asentarse en el circuito de Premier Padel y tener un protagonismo mayor en los torneos P1 y P2.

¿Para qué sirve el grip y el overgrip en el pádel?

El grip es la primera capa que recubre el mango de la pala de pádel, se usa para mejorar el agarre, aportar comodidad y reducir las vibraciones. El overgrip se coloca justo por encima y sirve para absorber el sudor, evitar que la pala resbale y conseguir un agarre más firme y seguro. En ocasiones, algunos jugadores prefieren aportar un mayor grosor en puntos específicos del mango, pero nada similar al caso de Naim Diaz.