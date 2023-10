Las cuentas de Pedro Acosta para ser campeón en Tailandia

Pedro Acosta afronta este domingo en el Gran Premio de Tailandia su primer match ball para ser campeón del mundo de Moto2. El Tiburón de Mazarrón podría conseguir el título en el trazado de Buriram a falta de tres carreras para el final, aunque no depende de sí mismo. El español llega a esta prueba con 56 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Tony Arbolino, después de salvar la papeleta en Australia, y será campeón siempre y cuando le saque 19 puntos o más al italiano.

La cancelación de la carrera de Phillip Island sin haberse cumplido los dos tercios de la misma hizo que se repartieran sólo la mitad de los puntos, por lo que en vez de recortarle 18 puntos, Arbolino, sólo le quitó nueve tras su victoria en Australia y el noveno puesto de Acosta. Esto fue clave para que el murciano pudiera llegar a al circuito tailandés con la posibilidad de sentenciar el campeonato de manera matemática.

De haberse dado todos los puntos, el que fuera campeón del mundo de Moto3 en 2021 no tendría la posibilidad de sentenciar el título en Tailandia. Pero, por suerte, no fue así y el del Puerto de Mazarrón tiene la oportunidad este domingo de poner el punto y final a la batalla por el campeonato de Moto2. Las cuentas son sencillas, aunque no depende de sí mismo. Para ser campeón, el español debe sacarle 19 puntos o más a Arbolino.

Es decir, Pedro Acosta saldrá campeón de Tailandia si se cumple uno de estos dos escenarios: si gana la carrera y Arbolino termina décimo o peor y si acaba segundo y el italiano termina decimoquinto o peor. Esos son los dos escenarios en los que el piloto de 19 años lograría su segundo título de campeón del mundo. En ambos caso, el de KTM le sacaría los 19 puntos necesarios para proclamarse campeón del mundo de Moto2.

Un paso adelante

El 37 ha dado un paso adelante esta temporada, se ha mostrado un piloto mucho más maduro que en su debut en la categoría intermedia y eso le ha llevado a estar en esta situación. La pelea con Arbolino comenzó muy igualada en las primeras carreras, pero en Francia cambió todo. La caída de Pedro Acosta en Le Mans fue un punto de inflexión para él, que se marchó de allí a 25 puntos del entonces líder Tony Arbolino.

Pero en cuestión de cuatro carreras, el Tiburón ya le había recortado la distancia y recuperado el liderato con dos puntos de ventaja sobre su rival. A partir de ahí ya no se ha bajado de la primera posición. Desde la caída en Francia, sólo ha habido dos carreras (de las 11 disputadas) en las que se ha quedado fuera del podio (Barcelona y Australia). Eso le ha llevado a distanciarse notablemente hasta llegar a Philip Island con 65 puntos de diferencia.

Tras una prueba complicada en el país oceánico por el agua y los vientos de más de 70 km/h, Pedro Acosta consiguió salvar la papeleta y salir con 56 puntos de ventaja sobre el piloto del Elf Marc VDS Racing Team. A su llegada a Tailandia, el piloto del Red Bull KTM Ajo cuenta con 280,5 puntos por los 224,5 de Arbolino. Así, el español necesita sacarle 19 puntos a su rival en esta carrera para proclamarse campeón ya que obtendría una ventaja de 77 puntos a falta de 75 por disputarse. De lo contrario, aplazará el alirón hasta el 12 de noviembre en Malasia.