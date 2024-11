Cuándo juegan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Copa Davis 2024 en Málaga: horario de sus partidos

Las Finales de la Copa Davis se encuentran a la vuelta de la esquina y el equipo español, con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz a la cabeza, ya prepara sus últimos entrenamientos antes de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición que definirá al nuevo campeón mundial. El jugador murciano, tras confirmarse su eliminación total de las ATP Finals, se ha marcado como objetivo prioritario «ganar el título» para que el tenista Rafa se retire «a lo grande» y ponga fin a su impecable trayectoria.

«Es el último torneo del año y, probablemente, uno de los torneos más especiales que voy a jugar. Último torneo de Rafa, podré estar a su lado en los últimos momentos en una pista de tenis. Cuando era niño, soñaba con ganar la Copa Davis para España. Este año tenemos una oportunidad muy especial de ganarla, pero creo que es más importante para Rafa, por ser último torneo. Quiero que se retire con un título. Va a ser muy, muy emotivo y un torneo especial», recalcó el jugador nacido en El Palmar después de caer ante Alexander Zverev, por 7-6 y 6-4, en la Copa de Maestros 2024.

Asimismo, el murciano indicó que, tal y como le sucedió la pasada temporada, llega a final de año «justo de fuerzas», por lo que tocará corregirlo de cara a la próxima campaña: «Creo que este año he llegado a esta parte mucho mejor que el pasado, pero muy lejos de donde quiero estar. Para mí, es un objetivo venir aquí lo más fresco que pueda mentalmente. No es fácil, al menos para mí, viajar mucho en esta parte del año. Echo de menos mi casa, quiero pasar tiempo con mis seres queridos». Por último, odo hace indicar que, Carlitos, viajará este sábado 16 a Málaga para reunirse con el resto del equipo y realizará su debut ante Países Bajos el martes 19 de noviembre.

Cuándo juegan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, junto con el resto de la expedición formada por Marcel Granollers, Pablo Carreño y Roberto Bautista, y con David Ferrer como capitán de equipo, debutarán en las Finales de Copa Davis el próximo martes 19 de noviembre a partir de las 17:00 horas. El escenario encargado de albergar la última fiesta de la temporada del tenis mundial, del 19 al 24 de noviembre, será el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

A priori, el tenista murciano y el jugador balear disputarán los respectivos encuentros individuales, mientras que Marcel Granollers compartirá pista con Pablo Carreño. Sin embargo, Nadal ha preferido ser cauto y dejar su presencia en el aire: «Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar en el individual, yo soy el primero que no voy a querer jugar. Si no me veo listo, soy el primero en hablar con el capitán…».

Se viene… «The last dance» 🥹✨ Describe a @RafaelNadal en una palabra 👇 pic.twitter.com/QUGbyXsszT — Copa Davis (@CopaDavis) November 15, 2024

Resto de enfrentamientos

El resto de enfrentamientos que se podrán disfrutar en territorio andaluz será el que enfrente a Italia, vigente campeona de la Ensaladera, y Argentina; Estados Unidos-Australia, donde, a priori, y con un equipo formado por Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton y los especialistas en dobles Austin Krajicek y Rajeev Ram, los estadounidenses son favoritos. Por último, y para cerrar el cuadro de cuartos de final, Alemania, que no contará con uno de los tenistas más en forma a final del final de temporada, Alexander Zverev, se medirá a la siempre complicada Canadá, que fue rival de España en la final del pasado año 2019, edición donde el combinado español logró su sexta ‘Ensaladera’ de su historia.