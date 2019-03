El delantero francés de 27 años cobra 23 millones de euros, algo que restringe salarialmente al conjunto rojiblanco a la hora de afrontar nuevas contrataciones. Tanto Griezmann como el Atlético de Madrid podrían estar valorando separar sus caminos tras la debacle en Champions y su cláusula podría animar, o espantar, a sus posibles pretendientes.

El interés de Barcelona y PSG por Griezmann

Según publicaba recientemente L’Equipe, la cláusula de Antoine Griezmann es de 120 millones hasta el final de junio, cantidad que se incrementará hasta los 200 a partir de esa fecha. Dicha cifra podría animar al Barcelona a intentar nuevamente su contratación, algo que no consiguió el pasado verano.

No obstante, ahora es el diario As el que afirma lo contrario. Según el diario madrileño, la cláusula de Griezmann es de 200 millones y pasará a ser de 120 a partir del 1 de julio. Es decir, que el conjunto azulgrana dispondría de un mayor margen para valorar si se lanza a por su fichaje o no. Sea cual sea su precio, el equipo que no tendrá problemas para hacerle frente si vende a Neymar o a Mbappé es el PSG. El delantero del Atlético de Madrid sería la opción número uno de Al Khelaifi en ese caso.

United y Bayern también podrían intentarlo con Griezmann

De ser cierto lo publicado por el diario As, el Manchester United sería otro de los equipos interesados en intentar su contratación. Los continuos guiños del hermano de Griezmann al conjunto inglés podría propiciar un movimiento desde las oficinas de Old Trafford para tratar de cerrar su fichaje. Por último, otro club que prepara una profunda reestructuración de cara al siguiente curso es el Bayern de Múnich. No obstante, la primera opción de la escuadra alemana en el Atlético de Madrid sigue siendo Lucas. ¿Presentará una oferta conjunta para hacerse también con Antoine Griezmann?