La crucial decisión de Rafa Nadal sobre su futuro en el tenis

Rafa Nadal debe tomar una decisión muy importante de cara no sólo a su regreso a la competición ATP, si no a su futuro como tenista profesional. Camino de los 37 años, que cumplirá el próximo 3 de junio, el jugador español, toda una leyenda en las pistas de tenis, se encuentra lesionado y sin fecha exacta de retorno antes de su gran objetivo, Roland Garros, donde tenía puestas muchas de sus expectativas de cara a este 2023.

Es de sobra conocida la faceta competitiva de Rafa Nadal, aquella que le ha llevado a lograr éxitos históricos a lo largo de sus casi 20 años de carrera en la élite del tenis. Sin embargo, la veteranía también es un grado, y ha ayudado a que Nadal se conozca plenamente. Como parte de este conocimiento, también entran los atributos físicos y los problemas en forma de lesiones que ha venido sufriendo el manacorí en los últimos meses. La detección es clave y Rafa sabe manejarla, pero por desgracia, la gravedad y los plazos no son algo que el balear pueda controlar.

Una fisura en la costilla, dos roturas abdominales y una lesión en el psoas iliaco de su pierna izquierda, representan en el cúmulo de infortunios vividos por Nadal desde el año 2022, a los que hay que sumar su dolencia crónica en el pie, el síndrome de Muller-Weiss. Todos estos problemas físicos se han superado, pero su última lesión en el psoas, sufrida el 18 de enero en el Open de Australia, le mantiene ausente de las pistas de tenis y le ha obligado a retirar su inscripción de los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma, además del Trofeo Conde de Godó, todos ellos torneos en los que estaba inscrito para 2023.

Nadal alcanzado ya los cuatro meses de baja por lesión y se enfrenta a una decisión crucial que debe tomar en los próximos días. Roland Garros es el objetivo principal del tenista español en este 2023 y Rafa tiene que decidir si acude al segundo Grand Slam de la temporada, en el que se ha coronado como campeón hasta en 14 veces a lo largo de su carrera deportiva, o si renuncia también a este torneo en pos de una recuperación plena que le permita volver, en el tiempo que sea y si es posible, con garantías al circuito ATP.

Roland Garros no es una obligación para Nadal

En los últimos días han circulado vídeos de Rafa Nadal doliéndose en pleno entrenamiento en su academia en Mallorca. Acompañado por su equipo, entre ellos, sus entrenadores Carlos Moyá y Marc López, Nadal frenaba una sesión con gestos de dolor, pero por lo que parece, estas molestias no tendrían que ver con su lesión en el psoas iliaco, la que le mantiene fuera de la competición ATP sin fecha de vuelta.

La presencia de Nadal en Roland Garros ha sido dada por hecha por algunos de los mejores tenistas del mundo, pero la realidad es que el balear aún no ha tomado una decisión y que cuenta con las mismas opciones de llegar al Grand Slam parisino como de borrarse, obligatoriamente, de una cita, que es muy especial para el. Nadal ha ganado 14 títulos en Roland Garros desde 2005, pero él será el primero que si no se ve en condiciones para hacer un buen papel en París, dudará sobre si tomar la decisión de no acudir a uno de los mejores torneos del mundo.