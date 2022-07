2022 está siendo para Rafael Nadal uno de los años más rocambolescos de su prolongada y prolífica carrera deportiva, por no decir el que más. El tenista balear ha tocado el cielo en dos ocasiones al conquistar el Open de Australia y Roland Garros, pero las lesiones se han interpuesto en su camino hasta tres veces, la última en Wimbledon, rompiendo la posibilidad de seguir luchando por el Grand Slam británico y la opción de vencer en los cuatro grandes en un año perfecto, empañado por las dolencias.

La realidad es que cuando Nadal ha estado sano y medianamente posibilitado para luchar con un rodaje considerable, ha ganado sus partidos. Las cuatro derrotas del balear se corresponden a Indian Wells, donde cayó en la final con una fisura en las costillas, Madrid, donde llegó tras mes y medio de reposo absoluto y Roma, aquejado de un dolor fortísimo en el pie. Ahora, Kyrgios pasa a la final de Wimbledon por retirada prematura de Rafa, en esta ocasión por una rotura abdominal.

El primer capítulo de las desdichas recientes de Nadal lo copó el pie izquierdo y su lesión crónica, el síndrome de Müller-Weiss, el que hizo dudar a los incondicionales de Rafa y al propio jugador de que pudiera estar en el Open de Australia. Fue una baja prolongada, de cinco meses, los últimos de 2021, que dejaban a Nadal a los pies de los caballos de cara a la cita de Melbourne. Con un calentamiento inmejorable, en forma de título en un ATP 250 en la misma localidad, el héroe español fue entrando en calor y se hizo con su segundo título en la pista azul de la ciudad australiana, batiendo en una final épica a Daniil Medvedev.

Indian Wells y la costilla

El año comenzaba de forma inmejorable y en Acapulco, con otro triunfo ante Medvedev de por medio, Rafa completaba su triplete de títulos sin fallo. Llegábamos a Indian Wells. El torneo californiano, de categoría Masters 1000 pero considerado por muchos como el quinto Grand Slam, volvió a disfrutar de un gran papel de Nadal, al que vendría a buscar el primer gran infortunio de 2022 en forma de fisura del tercer arco costal derecho, una lesión en las costillas dolorosísima e invalidante que no le impidió ganar a Carlos Alcaraz en semifinales, pero sí hacer lo propio frente a Taylor Fritz en la final. Primera derrota del año y varias semanas de reposo absoluto.

El pie y el milagro de Roland Garros

Por primera vez en su carrera, Nadal llegaba perdido o mermado a la gira de tierra batida, y así debió renunciar a Montecarlo y el Godó. Regresó en Madrid, sano pero absolutamente falto de rodaje y Carlos Alcaraz consumó su venganza en cuartos de final. En Roma, Shapovalov le venció en octavos, a la vez que aparecía de nuevo la lesión crónica de Müller-Weiss, en esta ocasión para poner en jaque no sólo la participación del rey de la tierra en Roland Garros, sino también su permanencia en el circuito.

Harto de las lesiones, de la crónica del pie en concreto, Nadal pasó unos días duros sin encontrar una solución, optando finalmente por la infiltración. Así, sin sentir ni padecer en el final de su extremidad izquierda, el trece veces campeón dejó atrás esta denominación, levantando la Decimocuarta en París con un triunfo majestuoso que hizo rendirse una vez más al público mundial. Rafa lo había vuelto a hacer y la victoria era doble, pues en días posteriores un tratamiento de radiofrecuencia pulsada acababa, por el momento, con sus dolores en el pie. Podría regresar a Wimbledon tres años después.

La última desdicha, en Wimbledon

Rafa no comenzó bien en el All England Club, pero sus ganas eran más que su juego y que un pequeño vendaje en el abdominal que en principio no preocupaba. Sin embargo, con el paso de los partidos no sólo veíamos a un mejor Nadal sobre el césped de Londres, sino también a uno con más papeletas de romperse por tercera vez en zonas diferentes en 2022. Sucedió en cuartos, en los primeros juegos del encuentro ante Taylor Fritz, que sin embargo sería partícipe de una de las victorias más épicas del manacorí, después de cuatro horas lesionado.

El triunfo y las semifinales estaban ahí pero la lesión no había quedado atrás. Según informaba el diario Marca, Nadal tiene una rotura abdominal de siete milímetros, que le limita mucho en el saque y le obligaba a arriesgar sobremanera para competir ante Kyrgios. Finalmente, y con la filosofía del que está acostumbrado a caer, últimamente, sólo por las lesiones, Rafa confirmaba su abandono de Wimbledon y emplazaba a sus seguidores al próximo capítulo de un año de ensueño sólo empañado por la mala suerte de la aparición constante de problemas físicos.