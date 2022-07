Rafa Nadal anunció en una rueda de prensa ante los medios de comunicación que se retira de Wimbledon por una lesión en el abdominal y además dio todos los detalles sobre la dolencia que le impedirá medirse a Nick Kyrgios en la semifinales del tercer grande de la temporada. El balear dejó clara su tristeza y también apuntó que de esta forma no podía seguir ganando partidos en el torneo. También confirmó que estará de baja entre tres y cuatro semanas.

Rotura en el abdominal

«Me retiro porque tengo una rotura en el abdominal que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Llevo todo el día y la noche de ayer dándole vueltas a la situación. Llego a la conclusión que aquí me vale de alguna manera ganar. Llegar a este punto no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible ganar dos partidos con el abdominal roto y sabiendo que jugando mañana, en el mejor de los casos, ganar. Como se llegaría al domingo. La lógica me lleva a tomar esta decisión. Ahora mismo es lo que siento y tomo la decisión correcta».

Decisión meditada

«He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar».

Posible retirada

«La posibilidad de retirarme sigue en mi mente».

Origen de la lesión

«Lo tengo desde la semana pasada y he tenido momentos de todo. Ayer sacando con 3-1 noté que las cosas empezaban a ir peor, y ya sirviendo con 4-3 la cosa empezó a ponerse peor. Tuve que reducir la velocidad de saque y los movimientos para que no se empeorara mucho».

Descanso

«No puedo seguir jugando, no ahora. Espero que estas próximas semanas me permitan descansar y recuperarme. Espero poder seguir entrenando para continuar con el calendario que tengo en mente».

Tristeza

«No puedo competir en estas condiciones y lo único que puede pasar es que vaya a peor. Lo más importante para mí es la felicidad y el esfuerzo que he puesto aquí pero no puedo forzar y parar ahora dos o tres meses sin competir a estas alturas de mi carrera. Estoy muy triste por la decisión, pero es mi decisión».

Retirada en cuartos

«No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer aguanté. Encontré la manera de acabar el partido y estoy orgullos de ello pero una vez finalizado, he pensado la decisión, y esta es la mejor para mí y para mi futuro».

Una semana de molestias

«Las molestias aparecieron la semana pasada y estaban controladas, hice tests durante la semana para ver cómo avanzaba la lesión pero ayer fue ya muy complicado. El problema se ha agrandado. Estaré fuera durante dos o tres semanas».

Tres semanas de baja

«Estaré alrededor de tres o cuatro semanas de baja. Voy a seguir entrenando para ver si puedo continuar con el calendario que tengo en mente».