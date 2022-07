Rafa Nadal renuncia a jugar las semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios. El mejor tenista de todos los tiempos abandona el tercer grande de la temporada por una lesión abdominal que se acrecentó durante le partido de cuartos de final contra Taylor Fritz. Nadal dio todos los detalles sobre su dolencia y confirmó que estará de baja entre tres y cuatro semanas. No obstante, peleará por seguir con el calendario con el US Open como gran objetivo.

«Es muy triste tener que deciros esto. Tengo una lesión en el abdominal y si sigo jugando esto va a empeorar. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No sólo no es poder sacar a la velocidad adecuada, es que no puedo hacer el movimiento normal para sacar», afirmó en una rueda de prensa convocada ante los medios de comunicación.

Nadal también afirmó que: «Veo que hay cosas peligrosas que pueden parar mi carrera deportiva. Como siempre he dicho, lo más importante para mí es la felicidad. El esfuerzo que he puesto para estar aquí, pero no puedo arriesgar más aún y estar dos o tres meses fuera de las canchas, algo muy duro para mí. Esta es mi decisión y tengo que vivir con ella. No puedo decir otra cosa que estoy muy triste».

Rafa Nadal también dio detalles ante los medios de comunicación sobre el origen de su lesión. «Lo tengo desde la semana pasada y he tenido momentos de todo. Ayer sacando con 3-1 noté que las cosas empezaban a ir peor, y ya sirviendo con 4-3 la cosa empezó a ponerse peor. Tuve que reducir la velocidad de saque y los movimientos para que no se empeorara mucho», apuntó.

Un día después de ganar uno de los partidos más épicos de su carrera, Rafa Nadal convocó a los medios de comunicación a las 20.00 hora española para dar explicaciones de la lesión en el abdominal que le lleva persiguiendo durante la última semana de Wimbledon y que se acrecentó en el segundo set del duelo de cuartos de final ante Taylor Fritz.

Finalmente, después de someterse a pruebas médicas en la mañana de este jueves y saltar a las pistas de entrenamiento, Rafa Nadal acabó tomando la decisión de abandonar Wimbledon. De esta forma, Kyrgios será el primer finalista del torneo en un duelo que disputará contra el ganador del duelo que disputará Djokovic y Cameron Norrie.

Tres o cuatro semanas de baja

Rafa Nadal también confirmó que estará entre tres o cuatro semanas de baja y que ahora peleará por estar en el Másters 1000 de Montreal que arranca el próximo 5 de agosto. «No puedo seguir jugando, no ahora. Espero que estas próximas semanas me permitan descansar y recuperarme. Espero poder seguir entrenando para continuar con el calendario que tengo en mente, que es Montreal y es por lo que pelearé», afirmó ante los medios de comunicación.