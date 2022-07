Rafa Nadal confirmó ante los medios de comunicación que se retira de Wimbledon por una lesión abdominal y no estará en las semifinales que le debían enfrentar este viernes a Nick Kyrgios. El tenista balear también dejó claro que estará entre tres o cuatro semanas de baja y que espera estar en el Masters 1000 de Montreal que arranca el próximo 5 de agosto.

En una rueda de prensa en la que dio todos los detalles de la lesión que le impedirán estar en las semifinales de Wimbledon, Rafa Nadal también marcó su hoja de ruta para las próximas semanas en las que primero se tomará un descanso y después intentará preparar el asalto al US Open, el cuarto y último grande de la temporada que arranca el próximo mes de septiembre.

«No puedo seguir jugando, no ahora. Espero que estas próximas semanas me permitan descansar y recuperarme. Espero poder seguir entrenando para continuar con el calendario que tengo en mente que es estar en Montreal y voy a pelear por ello», dijo tras ser cuestionado sobre sus próximos días y el alcance de la lesión.

Rafa Nadal también dejó claro que no saltará a la central de Wimbledon este viernes para no provocar una lesión mayor y a la vez confirmó que se encuentra bien de su lesión en el pie. «El pie, que era lo que más me preocupaba, por ahora me está respetando», apuntó.