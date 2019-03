Cristiano Ronaldo vuelve a dejar sin comer a Griezmann

Se esperaba una batalla épica entre dos de los equipos más dominantes y aguerridos de la Champions en los últimos años. Al frente de cada bando, un líder. Cristiano Ronaldo por la Juventus y Antoine Griezmann guiando al favorito, un Atlético de Madrid que partía con dos goles de ventaja de la ida. Los cuartos de final esperaban y la grandeza de CR se impuso una vez más a todo y a todos para dejar al Atleti sin sueño y a Griezmann un año más sin comer en la máxima competición continental.

“Ya como en la misma mesa de Cristiano y Messi”, afirmó el francés en unas declaraciones del pasado mes de noviembre, que ahora se le vienen en contra en su quinta eliminación de la Champions League en cinco años vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. El francés no dio la talla como líder del equipo colchonero y, para colmo Cristiano Ronaldo volvió a salirse para ejercer de verdugo del Atleti y de Griezmann… por cuarta vez en este periodo.

El luso se echó el equipo a la espalda desde el primer minuto del partido de vuelta y copó el marcador con tres goles que culminan una actuación de órdago. Ronaldo ya fue el mejor de los suyos en la esperpéntica función que acabó con un 2-0 en contra y la Juve colgada del alambre de la eliminación en Champions, pero la directiva de la vecchia no invirtió 117 millones de euros este verano en vano, lo hicieron para firmar a ‘Mr Champions’, un hombre de actitud chulesca y para muchos prepotente, pero que se ha consagrado una vez más como monarca de la máxima competición continental.

El hat-trick de Cristiano pasará a la historia de la Champions, de la Juventus y también del Atlético, que soñaba con una exhibición de Griezmann para proseguir en su camino a la final del Wanda, pero se encontró con la realidad. Los colchoneros cuentan en sus filas con un gran jugador, entre los mejores del mundo, pero que muy a su pesar, ni come ni posiblemente nunca comerá en la mesa de los dos más grandes de la época.

Griezmann anduvo desaparecido en combate durante los 90 minutos de batalla en el Juventus Stadium. El dominio incesante de la Juventus no encontró respuesta en el campeón del Mundo, que no acompañó a Morata en sus desesperadas y infructuosas emboscadas, ni tampoco a Koke y Rodrigo a la hora de crear el juego y permitir descansar a su equipo con balón. El Atlético necesitaba a Antoine, pero este no respondió en el terreno de juego.