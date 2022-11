Cristiano Ronaldo volvió a dejar frases impactantes en la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan. El futbolista portugués afirmó que no es un jugador para tres minutos, elogió a Messi, dijo que se ve muy bien para el próximo Mundial de Qatar y fijó su retirada en los 40 años.

«Te voy a ser sincero, es algo de lo que me arrepiento, dejar el estadio contra el Tottenham. Probablemente, o quizás no, no lo sé. Es difícil decírtelo al 100%, pero digamos que me arrepiento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador. No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo», afirmaba el astro portugués con Piers Morgan.

Sobre Ten Hag, Cristiano afirmó que «la empatía no es buena. No creo que me respete como debería merecerlo. Es lo que es. Por eso probablemente me fui contra el Tottenham. Me gusta la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos».

Cristiano también tuvo tiempo para hablar de su futuro:»Es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea. Nadie es perfecto. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después del Mundial porque mi enfoque es para la Copa del Mundo, para la selección de Portugal. Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años».

Y la retirada también está en el horizonte para el ariete portugués: «Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar».

Además, Cristiano elogió a Leo Messi en esta segunda parte de su entrevista: «Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol».

Por otro lado, sanción del Manchester United le pareció una vergüenza al portugués: «Creo que fue una estrategia del club para que yo reaccionara de esta manera. Estaba muy, muy, muy, muy decepcionado con la comunicación del Manchester United. Para ser honesto, nunca tuve un problema con ningún club, con ningún entrenador. Y me suspendieron por tres días, lo cual sentí que fue mucho. Fue una vergüenza».