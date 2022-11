Cristiano Ronaldo: «Guardiola hizo todo lo posible para llevarme al City»

Cristiano Ronaldo se abre en la entrevista concedida a Piers Morgan. El futbolista cuenta su situación en el Manchester United, que no es nada buena. Después de las declaraciones lapidarias que vieron la luz el pasado lunes, en las que dijo sentirse «traicionado» por el club y que no respeta en absoluto a su entrenador, Erik ten Hag, la expectación por ver la entrevista completa ha sido máxima. Y no ha dejado indiferente a nadie. El portugués habla sobre todo lo sucedido desde su regreso el pasado curso al club inglés, aunque reconoce que estuvo a punto de irse al Manchester City, puesto que «Guardiola hizo todo lo posible» porque así fuera.

Motivos de la entrevista

«Creo que es el momento de decir algo. ¿Por qué doy esta entrevista? Porque quiero».

Regreso al United

«Estuve cerca de ir al City, es algo sobre lo que hablé mucho, ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Pero mi corazón, mi sentimiento y lo que había hecho antes, y Sir Alex Ferguson, hicieron la diferencia».

Aficionados

«Yo no sigo los récords, los récords me siguen a mí [sobre la venta de camisetas cuando regresó a Old Trafford]. Los fans, para mí, lo son todo. Cuando decidí irme de la Juventus el United no estaba en mis planes, me sorprendió incluso a mí».

Estancamiento del club

«Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, estuve nueve años en el Madrid, luego en la Juve… pero me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual».

Decepción

«Pensé cuando firmé que ficharan ese año a Sancho y Varane, más yo, que las cosas iban a ser como debe ser en el Manchester. Sir Alex Ferguson dejó un gran hueco en el club. Sir Alex Ferguson dejó un gran vacío en el club, no solo Sir Alex Ferguson, una persona que creo que marcó la diferencia, David Gill, el presidente, es un hombre muy, muy bueno. Y la estructura alrededor de Sir Alex Ferguson fue muy importante también».

Mal momento

«Ahora mismo es un club que no está al más alto nivel. Espero que en el futuro puedan volver a serlo. No se han movido. Es como si se les hubiera parado el reloj».

Ataca a Rangnick

«El progreso desde Sir Alex Ferguson ha sido cero. Trajeron a un director deportivo, Ralf Rangnick, como entrenador. ¿Fue una decisión ridícula? Por supuesto. En el fondo, nunca lo vi como un jefe. Nunca había oído hablar de él. Siempre he estado, además, con los mejores entrenadores del mundo: Zidane y Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… así que tengo algo de experiencia porque aprendo de ellos».

Las nuevas generaciones

«Creo que no respetan a los jugadores veteranos. La mentalidad no es la misma. Están enfadados. Creen que todo es más fácil, no les importa. En todas las ligas del mundo, los más jóvenes ahora, no son los mismos de mi generación. Pero no podemos culparlos porque es parte de la vida, ya sabes. La nueva generación y las nuevas tecnologías que los distraen para otra cosa así que… Pero no son lo mismo. Es una pena porque si tienen los mejores ejemplos frente a tus ojos, y si al menos no copian lo que hiciste, para mí, es un poco extraño. Para mí es un poco extraño, porque recuerdo que cuando tenía 18, 19, 20 años, siempre buscaba a los mejores jugadores: Van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Roy Keane y Giggs. Por eso tengo el éxito que tengo y la longevidad, porque cuido mi cuerpo, mi mentalidad, mi cabeza, porque veo a estos muchachos y aprendo de ellos».

Un ejemplo

«No soy el tipo de persona a la que le gusta dar consejos, prefiero ser un ejemplo. Porque soy un ejemplo. Estoy allí todas las mañanas y hago lo mismo. Probablemente soy el primero en llegar y el último en salir. Creo que los detalles hablan por sí solos. Por eso digo que me gusta predicar con el ejemplo».

Jugadores del United

«En el Manchester United puedo mencionar a Dalot, es joven, pero muy profesional, pero no dudo que va a tener una longevidad en el fútbol porque es joven, es listo, inteligente y es muy profesional. Probablemente Martínez, Casemiro tiene unos 30 años, pero diré Dalot».

Muerte de su bebé

«Probablemente es el peor momento de mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo piensas que todo va a ser normal y cuando no lo es es difícil. Es difícil entender por qué nos pasó. Ese momento fue probablemente el peor en mi vida y para Gio fue muy duro. Trato de explicarle algunas veces a mi familia. Nunca he tenido que estar feliz y triste en el mismo momento. Es tan difícil. No sabes si lloras o sonríes. No sabes cómo reaccionar. Recuerdo muy bien, no sé la palabra para definir lo que sentí pero es un sentimiento loco, una locura emocional, tengo que sostener que tenemos al menos a Bella, uno muere y otra sobrevive pero es difícil de explicar».

Contárselo a sus hijos

«Gio estaba llegando a casa y los niños comienzan a preguntar ‘¿dónde está el otro bebé? ¿Dónde está el otro bebé?’ Tuve una conversación con Cristiano Junior ese día, porque tiene 12 años, sabe, entiende todo, y tuve una linda conversación con él. Lloramos juntos en su habitación y le explicamos. Los otros al principio, en la mesa, los niños empiezan a decir ‘Mamá, ¿dónde está el otro bebé?’ Y después de una semana digo, ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que Ángel se fue al cielo’. Y los niños siempre entienden, a veces dicen ‘papi, esto lo hice por Ángel’ y señalan para el, para el cielo… a mí me gusta más porque, sabes, es parte de su vidas y no les voy a mentir a mis hijos. A decir verdad fue un proceso difícil pero de la misma manera, me vuelvo cada vez más padre, más amigo de ellos y ellos se vuelven más cercanos a su padre».

Apoyo de la afición

«Nunca, nunca esperé algo así. Nunca. Ahora tengo la oportunidad de decirle a la comunidad inglesa, muchas gracias por todo, me ayudó un poco… Recibí una carta de la familia real también y me sorprendió mucho. Por eso digo que respeto mucho a la comunidad inglesa, a los ingleses, porque han sido muy amables conmigo. Y en ese momento difícil de mi vida estuvieron de forma espectacular. Por la forma en que me trataron a mí y a mi familia en ese momento difícil».

Críticas

«Es fácil señalar cuando quieres tapar otras cosas para señalar a Cristiano Ronaldo. La prensa me quiere poner en primera plana. Estoy acostumbrado a vivir así porque tengo 37 años y aprendí muchas cosas. Cuando estás en la parte inferior de la ola y cuando estás en la parte superior de la ola, no te das cuenta y no ves cosas que no ves antes… Es decir, agradezco tener malos momentos, para ver qué personas están de tu lado, quiénes te criticarán más. Porque están buscando eso. No les gusta ver gente exitosa. La gente solo trata de traer negatividad. Y sentí los últimos cuatro o cinco meses que, no solo por mí, sino también por mi familia, por Georgina, especialmente en todo el mundo, la prensa me critica aún más… a veces no entiendo por qué. Incluso la prensa portuguesa me critica mucho y no entiendo».

Ataque a la prensa

«Pero sigo creyendo que los celos son parte de eso. Quieren cubrir muchas cosas que ayuden a lucir otras cosas. Sé que llevo 21 años en lo más alto. Es difícil cuando estás un poco deprimido escuchar esta crítica. No me gusta leer, todos mienten, la prensa es una basura, no todos pero muchos. Mienten, constantemente sobre mí y mi familia. ¿Para qué voy a leer cuando están tratando de hacer que mi familia y yo nos sintamos mal? Me preocupo por las personas que me quieren. No estoy perdiendo el tiempo, por la gente que no me quiere. Creo que es una pérdida de tiempo, estas personas no son interesantes en mi vida».

El más seguido en redes

«No solo porque juego bien al fútbol, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder. ¿Qué fruta? Digamos una fresa. No sé cómo se expresa en inglés, pero es eso, una fruta que todo el mundo quiere morder».

Ataques de Rooney y Neville

«Me preocupo por las personas que me quieren. No pierdo el tiempo con las personas que no me quieren, no les interesa mi vida. Me gusta estar rodeada de gente que me quiere, no perder el tiempo con la gente que me critica. No entiendo, deberías preguntarle. Hace solo un año, Rooney hace seis meses que tenía a sus hijos aquí e invitó a Cristiano a jugar al fútbol. Realmente no entiendo a la gente así. O si quieren estar en una portada del periódico de las noticias, o quieren nuevos trabajos o lo que sea. Probablemente me critica porque terminó su carrera en la treintena y sigo jugando a un gran nivel. No voy a decir que sea más guapo yo, pero es verdad».