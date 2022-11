Cristiano Ronaldo: «El United me ha traicionado, me han convertido en la oveja negra»

Cristiano Ronaldo ha dicho basta. El futbolista portugués ha explotado tras varios meses de polémicas en el Manchester United. El luso está dando más que hablar por cuestiones extradeportivas que por sus goles, pero hasta el momento no había ofrecido su versión. Ahora la ha dado en una durísima e incendiaria entrevista para The Sun que va a dar la vuelta al mundo.

«Ha sido el período más difícil de mi vida. Me siento traicionado por el Manchester United. Me han convertido en la oveja negra», dice el ex del Real Madrid, explicando que intentan culparle de todos los males del equipo y del club, algo que no está dispuesto a tolerar. Desde que volvió al United, la relación con sus entrenadores no ha sido fácil. Cristiano ningunea a Ralf Rangnick y carga contra su actual técnico, Erik ten Hag: «No tengo respeto por él porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto». Un CR7 que también atiza a Rooney, uno de sus mayores críticos: «No sé por qué me critica tanto… Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él (risas), lo que es verdad…».

La pérdida de su bebé

Allá por el mes de abril, Cristiano y Georgina sufrieron la durísima pérdida de su bebé durante el parto, una tragedia de la que siguen intentando sobreponerse. Uno de los momentos más emotivos lo vivió en el estadio del Liverpool, un homenaje que nunca olvidará: «Nunca esperé ver eso». Además, asegura que recibió menos apoyo de su club, al que acusa de falta de «empatía», especialmente cuando su hija de tres meses fue hospitalizada en julio y no pudo regresar a tiempo para el entrenamiento de pretemporada porque quería quedarse con ella.

Obviamente, Cristiano no esperaba que pasara todo esto en su segunda etapa en el United: «Seguí mi corazón», dice golpeándose el pecho. «Él (Sir Alex) me dijo: ‘Es imposible que vengas al Manchester United’, y yo dije: ‘Está bien, jefe’». Volvió, pero el club no está a la altura de los grandes según su criterio: «El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado. Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Por eso vengo al Manchester United. Pero tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal… En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo está».

“Como dijo Picasso, hay que destruirlo todo para reconstruirlo (la cita exacta del artista fue: ‘Todo acto de creación es primero un acto de destrucción’) y si comienzan conmigo, para mí, no es un problema. Amo al Manchester United, amo a los fans, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente… tienen que cambiar muchas, muchas cosas», añade en ese sentido el delantero: «Todo el mundo lo sabe. La gente que no ve eso… es porque no quiere verlo, está ciega».