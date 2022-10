El Manchester United aparta a Cristiano Ronaldo tras su último episodio de indisciplina

El Manchester United se ha hartado de Cristiano Ronaldo y ha decidido apartarlo del equipo. Se desconoce cuánto tiempo durará el castigo, pero de momento es seguro que el portugués no participará en el próximo partido. Y no se trata de un duelo cualquiera, sino uno de los grandes de la Premier League frente al Chelsea el próximo sábado.

«El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante el Chelsea en la Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro», anunció el Manchester United en un escueto comunicado.

Esta decisión llega después de que Cristiano pusiera la nota discordante en la importante victoria de su equipo contra el Tottenham. Cuando el partido ya estaba resuelto, pero aún faltaba por disputar el tiempo de descuento, el delantero sorprendió a todo el mundo abandonando el banquillo y emprendiendo el camino hacia los vestuarios de Old Trafford.

La cuerda que une al club con el jugador está a punto de romperse definitivamente. Erik ten Hag ya le avisó de que no contaría con muchos minutos en esta fase inicial del curso porque no hizo una pretemporada en condiciones y los datos así lo confirman: Cristiano solo ha sido titular en seis partidos y apenas ha marcado dos goles. Además, en dos de esos duelos fue sustituido y su cuenta total de minutos no llega a 700.

La mejoría reciente de los ‘diablos rojos’, que acumulan cuatro victorias en sus cinco últimos partidos, carga de argumentos al entrenador holandés en esta difícil convivencia con su jugador. De momento, Cristiano estará fuera un partido y habrá que ver si en los próximos días las partes acercan posturas con vistas a una reconciliación o si, por el contrario, la situación se sigue envenenando.