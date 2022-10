Cristiano provoca otro terremoto: será sancionado por abandonar el campo antes de tiempo

Cuando todo hacía indicar que el caso de Cristiano Ronaldo en el Manchester United había podido llegar a su fin, en la noche de este miércoles se vio un nuevo episodio entre el portugués y Ten Hag para avivar la polémica aún más si cabe. El delantero de Madeira había enlazado cuatro titularidades consecutivas, pero en la jornada intersemanal frente al Tottenham, el jugador de 37 años no jugó ni un solo minuto después de haber estado calentado durante gran parte de la segunda parte. Cuando el equipo ganaba por 2-0 y en vísperas de que el ex del Real Madrid no iba a salir al campo, este decidió abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

“Me ocuparé de eso mañana”, comentó Ten Hag al finalizar el encuentro a raíz del abandono del portugués. Al delantero del Manchester United no le gustó lo más mínimo la suplencia, como se ha venido repitiendo en las últimas fechas cuando este no ha sido de la partida, pero menos le gustó cuando Ten Hag decidió dar entrada a Elanga para sustituir a Jadon Sancho en el minuto 87. El equipo todavía tenía la posibilidad de realizar dos cambios y en el minuto 90, el ‘7’ decidió tomar el camino de los vestuarios antes de que finalizase el encuentro.

Una imagen que habla por sí sola 👀 El Manchester United vencía 2-0 al Tottenham y Cristiano Ronaldo se marchaba al vestuario sin jugar ni un minuto 🙄#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EAugfPYuqQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2022

Las críticas por este gesto no tardaron en llegar y desde la televisión inglesa reprobaron duramente su actitud. Y es que la relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador holandés no está siendo la mejor desde que llegó al banquillo de los diablos rojos este mismo verano. Desde el primer día se vieron ciertas desavenencias que se han ido repitiendo conforme avanzaban los días y los partidos. El cinco veces ganador del Balón de Oro se está cargando de motivos para abandonar el conjunto ‘red’ el próximo verano o, quien sabe, si en el próximo mercado de invierno después del Mundial.

Este hecho podría acarrear al futbolista una sanción económica, pero también a nivel deportivo. Según apunta el diario AS, el jugador portugués podría verse relegado de nuevo al banquillo en el próximo partido del equipo e, incluso, podría no ser ni convocado, así como la correspondiente multa económica que decida el club por este feo gesto a su afición y compañeros.

Números muy pobres

Los números de Cristiano Ronaldo han caído drásticamente por primera vez en su carrera. En lo que va de temporada, el delantero de 37 años lleva tan solo dos goles en 14 partidos, uno en Premier League, contra el Everton y otro contra el Sheriff en la Europa League de penalti. De todos estos partidos, el ‘7’ ha sido titular en tan solo siete de ellos, mientras que en dos no ha disputado ni un solo minuto como ya ocurrió el pasado 2 de octubre en la goleada del Manchester City por 6-3 y el último partido frente al Tottenham del equipo provocando esta bomba dentro del club.

El bagaje goleador de Cristiano Ronaldo está siendo muy pobre en un año donde no cuenta, por primera vez en su carrera, con la confianza plena de su entrenador. Comenzó la temporada como suplente y, poco a poco, ha ido contando con más minutos. No obstante, el portugués ya no es ese jugador que promediaba un gol por partido como lo hacía anteriormente. Ahora se encuentra relegado en una situación anómala en su carrera, a pocas fechas de que inicie el que será su quinto y último mundial con Portugal. Pese a sus 37 años, el ex del Real Madrid se ve con fuerzas de asumir un nuevo reto en su carrera con el objetivo de luchar por una nueva Champions League. Eso sí, lejos de Manchester.