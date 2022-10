La guerra futbolística y dialéctica entre Manchester City y Liverpool ha alcanzado en este inicio de temporada su punto más álgido tras el duelo entre ambos el pasado domingo en Anfield. Pep Guardiola provocó a la afición red al término del encuentro invitándoles a tirarle más monedas nuevamente la temporada que viene.

«La próxima vez lo harán mejor. Esta vez no me dieron. Lo tendrán que intentar de nuevo el año que viene. Intentaron darme con monedas, pero no lo consiguieron. Sí acertaron con el autobús hace años, pero no esta vez», afirmaba Guardiola tras denunciar que había sufrido el lanzamiento de varias monedas por parte de un sector de la afición de Anfield.

El Liverpool le ganó al Manchester City el pasado domingo, 1-0 con gol de Salah, en un duelo que cada año está más caliente. Los red son octavos en Premier League y el Arsenal sigue líder por delante de los de Guardiola.

Guardiola se encaró varias veces con la grada de Anfield, el autobús del Manchester City recibió una pedrada cuando se dirigía al Estadio red, la afición visitante realizó algunos cánticos de mal gusto sobre las tragedias mortales sufridas por la afición del Liverpool en el pasado y Klopp terminó expulsado en un encuentro cada vez más caliente. La rivalidad entre ambos equipos ha ido creciendo en los últimos años. Empezó siendo deportiva con un duelo épico de altísimo nivel por la Premier League pero en los últimos partidos la rivalidad está traspasando la línea futbolística.

«Hay tres clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran financieramente», afirmaba el técnico del Liverpool haciendo referencia al Manchester City, PSG y Newcastle. Una declaración que también ha molestado a los aficionados citizen. Klopp terminó expulsado tras protestar airadamente una falta de Bernardo Silva sobre Salah no pitada al borde del final del encuentro.