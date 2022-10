Simeone cuenta toda la verdad de la posible llegada de Cristiano al Atlético

Cristiano Ronaldo fue uno de los nombres propios del verano en el Atlético de Madrid. El delantero portugués sonó con fuerza para reforzar la delantera del conjunto rojiblanco en el pasado mercado veraniego, como petición expresa de Simeone. Sin embargo, el técnico se ha desmarcado por completo de esa posibilidad porque «Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid».

Lo cierto es que los rumores que ligaban a Cristiano con el Atlético generaron un conflicto entre la afición colchonera y el club. Durante el partido de pretemporada en El Burgo de Osma ante el Numancia, la hinchada desplegó una pancarta que decía «CR7 not welcome (CR7, no eres bienvenido)». Unos meses después de aquellos rumores, a Simeone le han preguntado si le hubiera gustado tener al luso en la plantilla y el técnico fue muy claro.

«En primer lugar, los dos pajaritos te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido. La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Palermo jugando en River igual que no vería a Riquelme o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras», comentó el técnico colchonero durante una entrevista con el conocido periodista argentino Martín Liberman en el canal Tigo Sports.

Simeone echó balones fuera y contó una anécdota que le sucedió con un aficionado en pretemporada: «Me acuerdo en la pretemporada un hincha detrás me gritó, yo sin saber nada de lo que estaba sucediendo pero sí de los rumores que había, «Cholo, cuidado, que la Champions no es a toda costa». Y me gustó porque es una reflexión muy sana, muy de equipo, de barrio, de hincha, de corazón y un poco reflejando lo que sentía en aquel momento más allá de que no voy a negar la historia de Cristiano. Pero no es lo mismo Luis Suárez como llegó que si hubiera llegado Ronaldo».

No obstante, Simeone no tuvo reparos en rendirse a Cristiano Ronaldo por su gran trayectoria pese a que ahora mismo no se encuentra en su mejor momento. «Le pasa lo mismo que le decía a Luis, le decía que cuando se fuera a jugar con sus amigos seguiría haciendo goles porque lo tiene innato y dentro. Y no tengo duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no la bestialidad que ha hecho toda su vida, pero es imposible que se aleje si él mentalmente está fuerte como ha sido siempre para demostrar toda su fortaleza, jerarquía y el delantero que es».