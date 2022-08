La afición del Atlético de Madrid asiste con temor a los acontecimientos de las dos últimas semanas de mercado con la mosca detrás de la oreja ante la posibilidad de que se repitan salidas traumáticas en el último minuto como fueron las del holandés Heitinga y el ghanés Thomas y, sobre todo, ha aumentado su rechazo ante la llegada de Cristiano Ronaldo, que vuelve a estar sobre la mesa. El club no ha sido tajante ni con el portugués ni con varios jugadores de la actual plantilla y en la calle subyace la sensación de que el 31 de agosto la plantilla pueda haber empeorado en vez de haberse mejorado.

Que Gil Marín y Simeone quieren a Cristiano no es ningún secreto. Que no sería bien recibido entre la afición y puede que incluso en el vestuario, tampoco. Está habiendo demasiados movimientos en las últimas horas que involucran a Manchester United y a Atlético de Madrid como para no deducir que el nombre del portugués vuelve a estar muy presente. ¿Como parte del pago por el traspaso de Cunha? El Atlético se remite a la cláusula de rescisión del brasileño y no baja de los 80 millones de euros por su carta de libertad.

Curiosamente sólo hay una posición en la plantilla actual que no esté doblada, y esa es la de carrilero o extremo zurdo. En esa posición, aunque Saúl fue quien la ocupó en Getafe, sólo está Carrasco. Y, sí, es donde juega Cristiano Ronaldo. No hay que olvidar tampoco que Simeone se pasó gran parte de la pretemporada ensayando con una defensa de cuatro, aunque en los últimos partidos, quizás descartando a CR7, volvió a los tres centrales. ¿Ha cambiado ahora la situación?

Tanto el club como el cuerpo técnico están convencidos de que Cristiano sumaría muchísimo pese a su edad. No sólo por rendimiento, sino también por gen competitivo, y esta temporada el equipo quiere ir a por todas, como demostró en Getafe el pasado lunes. En este escenario, sacar un gran beneficio económico por Cunha, que costó 26 millones el año pasado y al que ahora se vendería por más de 50, incluyendo ahí el traspaso de Cristiano, parece un negocio más que rentable.

La sensación es que todo puede ocurrir. Desde que se vaya Cunha hasta que finalmente se acepte alguna de las ofertas que se han recibido por Morata, y que ya superan los 35 millones que inicialmente no quiso pagar la Juventus. También se habla de Lodi, de Saúl e incluso se especuló con que el Manchester hubiera venido también por Joao, aunque el Atlético tiene claro que el menino no se vende este verano salvo que paguen su cláusula, algo imposible. Ojo también a Carlos Soler, que no ha venido porque no se ha podido traspasar todavía a nadie. Si en efecto se abre esa ventana no hay que descartar la llegada del centrocampista del Valencia, deseo expreso de Simeone. Conviene no olvidar que la llegada de Griezmann el pasado verano se produjo sobre la mismísima bocina.

Habrá que esperar hasta el 31 de agosto, pero se vienen dos semanas al límite, tanto en entradas como en salidas y todo, absolutamente todo, puede ocurrir. No en vano estamos hablando del Atlético de Madrid.