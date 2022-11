La declaración de amor de Messi a París que baja los ánimos al Barcelona

El primer año de Leo Messi en París, tras la repentina marcha del FC Barcelona con su adiós lacrimógeno, fue duro y difícil no sólo para el argentino, sino también para toda su familia, su mujer y sus tres hijos. Pero eso parece ser ya tiempo pasado para el 10 de Argentina, que se permite hablar con otras palabras muy diferentes tanto de su decisión de recalar en el Paris Saint Germain como a la propia París. Messi ya profesa su cariño a la ciudad del amor y aleja el sueño del Barça de verle volver este próximo verano.

El argentino mantuvo una interesante charla con Lavezzi, ex del Paris Saint Germain y compatriota de Messi, con el que se abrió en canal antes de que comience la acción en el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina parte como una de las favoritas para alzarse con el trono del mundo, el último gran título que se le resiste al rosarino.

En ella, Messi declaró su amor a París abiertamente justo en el momento en el que se habla sobre su posible renovación con el PSG, con el que tiene contrato hasta este próximo verano pero con el que tiene la opción de ampliarlo una temporada más y otra opcional. Esa es la oferta que tiene encima de la mesa el argentino, justo en el momento en el que reconoce su amor por París.

«París me gusta mucho más, descubro la ciudad y la encuentro magnífica. En el primer año, hubo un gran cambio. Las cosas pasaron muy de repente, no era mi objetivo irme del Barcelona y todo fue abrupto», reconocía Messi ante Lavezzi sobre su mal momento inicial, ya pasado: «Después de este largo período y momentos difíciles, estoy feliz de vivir donde vivo y mi familia y yo estamos disfrutando de París».

Pero el argentino se extendía algo más al respecto, disfruta de todo: «Fue duro, nos quedamos toda la vida en el mismo lugar, nunca me había mudado y no sabía lo que era irse. No esperábamos esto, pasó muy rápido y tuvimos que salir de Barcelona de la noche a la mañana. Nos encontramos en un nuevo entorno. Teníamos nuestra vida en Barcelona, nuestros amigos, nuestras costumbres, y nos encontrábamos en un lugar diferente, con otro idioma, otro fútbol, otro clima, sufrí mucho por eso. Era difícil. Pero, hoy, disfruto de todo, incluido el fútbol»

Mientras, las campanas repican en Barcelona ante una posible vuelta de Messi, como se viene rumoreando desde hace semanas, siendo una puerta que no han cerrado ni mucho menos sus dirigentes. De hecho estos días Joan Laporta se manifestó al respecto aunque fue algo ambiguo: «Con jugadores como Messi esto (la marca Barça) coge más fuerza y es cierto que lo identifican todavía con el Barça. La vuelta ya lo veremos, son cosas complicadas y está en el PSG y no me gustaría entrar en polémica con ellos. No me gustaría tener polémica por respeto a Messi y por respeto al club».

La vuelta de Messi, tras las declaraciones del argentino, parece difícil. El 10 disfruta ahora de París y su renovación con el PSG parece más posible que nunca, por lo que la posibilidad de verle el próximo año vestido de blaugrana se disipa poco a poco.