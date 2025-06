Crecen los rumores de romance entre Alcaraz y Raducanu tras un entrenamiento privado en Wimbledon

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han protagonizado un entrenamiento privado en Wimbledon, a pocos días del inicio del tercer Grand Slam de la temporada en el tenis, lo que ha vuelto a provocar rumores de romance entre los dos tenistas. Tanto el español como la británica han coincidido últimamente más, de ahí que las dudas se hayan disparado.

Alcaraz y Raducanu son dos de los grandes nombres en el circuito de tenis, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, pero además ahora hay rumores de un posible romance entre los dos. Y más desde que confirmaran que van a ser pareja en la pista, ya que confirmaron que disputarán juntos, como compañeros, la modalidad de dobles mixtos en el US Open.

Ahora, todavía en hierba, Alcaraz y Raducanu hicieron un entrenamiento que les vale a ambos para preparar Wimbledon. Y cuánto más se les ve juntos, más son las voces que les unen en un posible romance que ninguno de los dos ha confirmado. Fueron los medios ingleses los que apuntaron, hace unos días, en esa posibilidad. Así, la prensa británica no para de especular sobre la relación entre Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, dos de las estrellas más jóvenes y brillantes del tenis mundial.

Ambos, sabedores que les relacionan, se toman los rumores en buen tono. Incluso Raducanu dijo hace unos días que se alegraba de «que estemos proporcionando entretenimiento para todos, parece que en internet se lo están pasando bien con nosotros».

El origen del vínculo entre Emma Raducanu y Carlos Alcaraz se remonta a 2021, cuando ambos irrumpieron en el circuito con fuerza. «Nos conocimos más ese año. Yo avancé en Wimbledon y él también. Ganó en cinco sets en la primera ronda y luego brilló en el US Open. Recuerdo que jugaba siempre el día antes que yo y me gustaba seguirlo. Desde entonces, hemos estado en contacto», confesó Emma. Pero su conexión no empezó cuando ya eran campeones, sino mucho antes. «Éramos amigos y hablábamos incluso antes de ganar nada», contaba.