Correa, 400 partidos y una nueva vida en el Atlético

400 partidos y una nueva vida en el Atlético. Ángel Correa marcó un nuevo hito en el partido del miércoles ante el Rayo al convertirse en uno de los únicos 12 futbolistas en la historia del club que han cumplido cuatro centenarios vistiendo la camiseta rojiblanca. El argentino, además, celebró con esa efemérides su permanencia en la plantilla tras haber estado a punto de marcharse a Arabia en este mercado de fichajes. Varias veces ha tenido ya las maletas preparadas, pero siempre ha acabado volviendo a colgar la ropa en los armarios.

La película de Correa y el Atlético de Madrid es absolutamente peculiar. Sin haber sido nunca titular indiscutible es uno de los jugadores más importantes no sólo de la era Simeone, sino de toda la historia del club. Sólo tiene por delante ya a once futbolistas que hayan jugado más que él y el primero, Fernando Torres, está a apenas cuatro partidos de distancia. Dependiendo de cuánto lo utilice Simeone en lo que queda de curso podría dejar atrás no sólo al niño, sino incluso a leyendas como Gabi y Arteche y quedarse muy, muy cerca del top 5, al que podría acceder la próxima temporada.

Ángel Correa ha marcado 74 goles en los 400 partidos que lleva como rojiblanco, en los que además ha repartido 52 asistencias. El argentino, que fue titular ante el Rayo el pasado miércoles, ha visto 53 tarjetas amarillas y cuatro rojas, la última a manos de Gil Manzano en el Santiago Bernabéu la pasada temporada, el mismo estadio que visitará con su equipo este domingo. Éste es su décimo curso en el Atlético, club al que llegó en el verano de 2014 procedente de San Lorenzo, aunque no jugó ni un solo partido a consecuencia de una dolencia cardíaca de la que tuvo que ser intervenido. El rosarino empezó a contar a partir del verano de 2015.

«Correa nos da muchas cosas y sabe interpretar cuál es su lugar en el equipo», ha dicho en muchas ocasiones Simeone sobre él. El entrenador ha sido uno de lo que más fuertes han empujado este enero para que Ángel permaneciera en la plantilla. Al final lo ha conseguido. «Había una posibilidad de que me fuera del Atleti. Lo hablé con el entrenador, el club y mis compañeros. Pasé unos meses difíciles con la pérdida de mi mamá y necesitaba un cambio, pero ahora estoy feliz y dispuesto a ayudar cuando sea mi turno», explicó el jugador al término del partido del Rayo. No hay ni un solo aficionado rojiblanco que no se alegre de que se frustrara el relevo de Correa por Moise Kean. Empieza una nueva vida de Ángel en el Atlético…y por mucho tiempo.