El pasado sábado ocurrió uno de los incidentes más oscuros de la historia del Dakar. Antes del prólogo y de que los pilotos comenzaran a competir, una explosión sacudió uno de los coches donde iba el equipo Sodicars Racing y obligó a evacuar al piloto francés Philippe Boutron con serias heridas.

«El vehículo se detuvo de forma repentina a causa de una explosión, aunque el origen de la misma es aún desconocido en estos momentos, sin descartar ninguna posibilidad, incluyendo un acto malicioso» decía la organización asegurando que se reforzaba la seguridad. Todavía siguen investigando junto a la policía saudí lo ocurrido, y todo apunta a que el país quiere esconder que se trata de un atentado para que su imagen no quede dañada.

Sin embargo, una de las víctimas de dicha explosión pueden dar un vuelco a la situación tras hablar alto y claro de lo ocurrido. «¡No fue un accidente sino un atentado con bomba a pesar de la insistencia de las autoridades saudíes que mantienen la tesis del accidente y la explosión del motor!», desvela Mayeul Barbet, copiloto de Boutron.

Un relato desgarrador

«La bomba colocada debajo de los pedales explotó después de haber recorrido 500 metros después del hotel. En ese momento éramos seis ocupantes, nos quedamos conmocionados y sin movernos. Entonces el coche empezó a incendiarse y Philippe me pidió que fuera a ayudarlo a levantarse del asiento. ¡Ya no sentía sus piernas! Vi la magnitud del daño ayudándolo y teniendo nociones de primeros auxilios, inmediatamente le hice torniquetes porque estaba perdiendo mucha sangre», relata Barbet, que insiste en que las autoridades les pidieron que no hablaran de lo sucedido.

El Sodicars Racing sigue en carrera, con el camión de Richard González como representante, pues pese a ser uno de los afectados por la explosión salió ileso como otras cuatro personas. El equipo continúa compitiendo porque así lo ha pedido Boutron, pero es sin duda un Dakar muy difícil para todos ellos.