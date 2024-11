Convocatoria del Barcelona contra la Real Sociedad: Flick lleva a Cubarsí, Yamal y Olmo a San Sebastián

Hansi Flick no dará descanso a ninguno de sus jugadores contra la Real Sociedad. El técnico había dejado dudas sobre la presencia de Dani Olmo, Lamine Yamal o Pau Cubarsí en la convocatoria del Barcelona, pero se va a San Sebastián con todo. No quiere confiarse y, en caso de que rote, tendrá a sus mejores hombres a su disposición para entrar al terreno de juego y no en casa. Sólo hay dos ausencias: la de Héctor Fort y la de Ferran Torres.

El Barça sólo cuenta con la baja del lateral, que se perderá el duelo por unas molestias en el sacro, y del valenciano. El resto de jugadores del primer equipo estarán en Anoeta, donde los culés buscarán una nueva victoria que les permita marcharse al parón con nueve de ventaja respecto al Real Madrid, aunque habiendo jugado un partido más.

Las principales dudas de cara al choque estaban en la presencia de tres jugadores. Se trata de Olmo, Yamal y Cubarsí. Los dos primeros eran candidatos a quedarse en Barcelona para darles descanso, mientras que el joven central era duda por el corte que sufrió en la cara ante el Estrella Roja y que le supusieron 10 puntos de sutura en la zona de la mandíbula. Sin embargo, Flick se lleva a los tres.

Antes del parón, el técnico quiere sumar de tres y, para ello, no especulará. Ya se llevó un repaso la última vez que realizó experimentos de ese tipo, ante Osasuna y parece haber aprendido la lección. Aunque la Real Sociedad llegue en horas bajas, se trata de un rival que siempre es complicado, por lo que el alemán va con todo al País Vasco.

Dani Olmo era la principal duda, debido a una gastroenteritis con proceso febril. El fichaje del pasado verano del club apuntaba a ser baja de cara al choque, pero finalmente viaja con la expedición a San Sebastián. Su titularidad está en el aire, puesto que dependerá de cómo se haya recuperado del virus que ha sufrido, pero como mínimo, estará en el banquillo de Anoeta, tras ser incluido en la convocatoria del Barcelona.

Otro que también viaja es Lamine Yamal. El joven internacional español hizo saltar todas las dudas en el último entrenamiento, puesto que no saltó al césped con el resto de sus compañeros. Algo extraño, al ser el último antes del partido. Sin embargo, no había lesión alguna por la que preocuparse. El jugador se había quedado ejercitándose en el gimnasio en lugar de pisar el verde sin nigún tipo de molestia. Prueba de ello es que Flick se lo lleva.

Por último, está Pau Cubarsí. Su presencia podía intuirse después de que se entrenara con una máscara parcial, que le cubre la zona en la que le tuvieron que dar puntos el pasado miércoles. El central se llevó una patada en la cara cuando un jugador del Estrella Roja fue a despejar un balón y el futbolista del Barça agachó en exceso la cabeza para intentar controlar.

Sufrió un corte que le llevó a recibir 10 puntos en su rostro. Más allá de eso, Cubarsí está bien y, lo que es más importante, en plenas condiciones para marcharse con Hansi Flick y con el resto del equipo a San Sebastián. En caso de jugar, lo hará con una protección especial, pero no habría motivos para dejarle fuera del once por el accidente del otro día.

Convocatoria del Barcelona