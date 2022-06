La contrarreloj eterna de Laporta

A contrarreloj. Parece el término que mejor define el mandato de Laporta frente al Barça. El último día consiguió el aval que le permitió ser presidente. En el último día consiguió ceder a Griezmann al Atleti y así generar espacio salarial suficiente para moverse en el mercado y parece que el último día logrará activar la primera palanca y así vender por 207,5 millones el 10% de los derechos televisivos durante los próximos 25 años. Esta venta adquiere especial relevancia hoy porque será la que le permitirá evitar volver a caer en pérdidas por tercer ejercicio consecutivo.

Cabe recordar que el Barça había pronosticado beneficios en este ejercicio, pero se ha producido tal desviación que de no mediar la venta de derechos, las pérdidas superarían los 160 millones. Laporta, siempre optimista, había previsto mayores ingresos de los finalmente logrados.

Evitar las pérdidas es necesario de cara a dar garantías a los acreedores, pero también para no perjudicar el nuevo límite salarial del equipo. Recuerden que las pérdidas se restan del nuevo límite salarial y el Barça tiene que sobreponerse a haber superado su límite salarial en la última temporada en más de 700 millones. Por eso, la venta de este primer paquete de activos no será suficiente para actuar con normalidad en el mercado. Mientras no se activen otras palancas, el club culé seguirá sometido a las famosas normas 1 a 3 y 1 a 4 propias de los clubes excedidos y, por tanto, sólo podrá inscribir los fichajes y renovaciones generando muchos más ahorros que lo que cuestan esas inscripciones.

Es por eso por lo que previsiblemente durante el verano veremos la venta de otros 15% de los derechos, del retail y también la mitad de Barça Studios. Sólo generando ingresos extraordinarios, el Barça podrá aumentar su límite salarial hasta hacerlo coincidir con su enorme masa salarial, que tratará de rebajar a base de ventas y rebajas salariales, pero que al no depender sólo del club, sin duda será un proceso arduo e incierto.

Hablaremos de Lewandowski, Bernando Silva, Koundé y de varios jugadores más, pero la realidad es que el Barça tiene mucho trabajo por delante antes de poder hacer realidad estos fichajes. Veremos si todos esperan a Laporta hasta el último minuto del mercado.