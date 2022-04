La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha vuelto a presentar un informe en el que analiza las fórmulas de comercialización de los derechos televisivos de LaLiga, tanto de Primera División como de Segunda, de cara a su explotación nacional e internacional. En el mismo, rechazan nuevamente los contratos de larga duración que Javier Tebas impone, de cuatro o cinco años, fijándolo en un máximo de tres. Es la cuarta vez que rechazan y recomiendan otras vías en los últimos seis meses.

En el informe de la CNMC ponen bajo estudio los derechos de un partido en abierto de Primera, toda la Segunda, los play off de ascenso y la emisión de estos en establecimientos como hoteles, restaurantes y cafeterías. Una de las primeras apreciaciones es la recomendación de «limitar la duración de los derechos a tres temporadas y garantizar un proceso de adjudicación transparente, competitivo y no discriminatorio», así como señalan que «algunas de las condiciones propuestas no se ajustan plenamente a los requisitos del Real Decreto-ley».

Las recomendaciones que lanza la CNMC a la patronal incluye «suprimir la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas», como se mencionó con anterioridad, así como «fijar criterios objetivos para la valoración de los requisitos a la hora de adjudicar los lotes, limitando la discrecionalidad de la Liga y aumentando la certidumbre para los operadores», comentan acorde a esa discriminación referida más arriba sobre la que añaden: «Eliminar la discriminación entre operadores, como la restricción de que solo operadores de TV de pago puedan pujar por todo el campeonato de 2ª División».

Es muy destacable también otro de los puntos que señala la CNMC sobre las propuestas que está haciendo Javier Tebas en su paquete de derechos televisivos. Detallan que LaLiga no puede «incluir facultades, reservas o titularidad de derechos» que no estén «atribuidos por el Real Decreto-ley 5/2015». Sorprende también las apreciaciones sobre la publicidad, ya que señalan que la patronal impone «obligaciones» a posibles compradores «que no se encuentran amparadas por la norma y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa».

Crítica a Mediapro

En otro informe presentado conjuntamente, la CNMC también hace valoraciones y recomendaciones sobre el mismo paquete de derechos audiovisuales pero con el foco en la región Asía-Pacífico. Sobre ésta ponen en tela de juicio el papel de Mediapro como encargada de la comercialización de estos derechos en este sector geográfico.

Además, señalan que se deben «preservar los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos» y vuelven a insistir que no se deben incluir «facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos por el Real Decreto-ley 5/2015». Así como definen y vuelve a recalcar que se debe «aclarar las condiciones en cuanto a la emisión lineal o no lineal, y no discriminar entre operadores» y «considerar una duración de los contratos adecuada a las normas de competencia».