Las voces contrarias al acuerdo de la Liga con CVC se siguen alzando en el torno al fútbol español, incluso desde un mundo tan poco sospechoso como el claustro universitario. Es el caso del profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y experimentado trabajador del Banco de España, Juan Francisco Jimeno, quien ha avisado de que se trata de un proyecto «bastante deficiente».

«Según los cálculos que hemos hecho, nos sale que los clubes están teniendo baratos sus derechos televisivos. Tebas dice que estamos poniendo en duda la honorabilidad de los presidentes de los clubes, pero nosotros solo hemos hecho unos cálculos sobre el rendimiento de esta inversión y nos sale bastante elevado para CVC. Evidentemente nadie puede prever cómo evolucionaría los ingresos televisivos, pero incluso en los escenarios más conservadores vemos que la rentabilidad de CVC es bastante elevada», advierte Jimeno en declaraciones a OKDIARIO.

Licenciado en Ciencias Económicas hace casi 40 años y con un doctorado por el prestigioso Massachusetts Institute of Technology de Cambrige (Estados Unidos), Jimeno lleva ocupando cargos de responsabilidad en el Banco de España desde 2004. Ahora ha unido fuerzas con José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, como dos «aficionados al fútbol» alarmados por las consecuencias que La Liga Impulso puede tener para el fútbol español.

«Los clubes, bien porque no han hecho bien los números, o bien porque tienen necesidades de liquidez, están vendiendo barato sus futuros ingresos televisivos. Los cálculos económicos no tiene muy buena pinta para los clubes. Si los presidentes tienen algún acuerdo con Tebas y hay una alguna otra cosa que esté moviendo sus voluntades, es algo que no podemos saber…», dice Jimeno.

Falta de transparencia

El economista pide mayor transparencia a todos los involucrados en el asunto con CVC. «Si los dirigentes de los clubes son unos excelentes gestores, como dice Tebas, lo que deberían hacer es explicar a sus accionistas qué cálculos han hecho y por qué piensan que está venta de derechos a plazos es buena para la sociedad. Yo no sé si esto lo han hecho y han puesto los números delante de sus accionistas. Esos números se pueden hacer hecho de muchas maneras. Hay gente que hace cuentas y no han salido, y gente que sí. La forma de saberlo es presentando esos números. A nosotros nos parece un mal negocio y yo no he visto que los clubes que han aceptado el acuerdo con CVC hayan explicado sus números», destaca.

Además, Jimeno se pregunta por la aleatoridad de algunas cifras no explicadas, como el fondo destinado a ayudar a los clubes que asciendan desde Primera RFEF. «El argumento de Tebas es que van a usar un fondo de cuatro millones de euros para los clubes más humildes. ¿Por qué cuatro y no ocho? ¿En qué medida esos cuatro millones garantizan la competitividad de los clubes que ahora están por debajo? Es una cifra para complacer a los clubes de Primera RFEF, pero claramente no está bien calibrada», avisa.