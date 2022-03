Entre el reguero de dudas y polémicas que ha generado el acuerdo de la Liga con CVC, hay uno que hasta ahora no había salido a la palestra: el peligro que corre el juego limpio. Debido a la particular naturaleza del reparto de ingresos, podrían darse situaciones en las que a un equipo le interesara perder un partido porque eso acabaría traduciéndose en mayores ingresos.

«Como aficionado y como amante del fútbol, me preocupa mucho que el presidente de la Liga admita que el fondo está diseñado de tal forma que ofrece incentivos por perder. Aunque él crea que todo el mundo es bueno y que los presidentes de los clubes y los jugadores de fútbol no responden a los incentivos, porque son ’súper buenos’, aún así que lo cambien. Que rediseñen el fondo y los eliminen, porque eso no puede ser», alerta el economista Juan Ignacio Conde-Ruiz en declaraciones a OKDIARIO.

Esta alerta lleva el sello de calidad que imprime el currículum de este prestigioso economista, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (con Premio Extraordinario) y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid.

Conde-Ruiz y su colega Juan Francisco Jimeno, experimentado trabajador del Banco de España y profesor en la Universidad de Alcalá, han sumado fuerzas como «aficionados al fútbol» para lanzar el enésimo aviso a Javier Tebas por el turbulento acuerdo con en CVC, que ahora mismo está en los tribunales tras la denuncia conjunta de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, los tres clubes que se negaron a firmar junto con el Ibiza.

Un acuerdo de «escándalo»

La naturaleza del acuerdo tiene tintes «perversos», según Conde-Ruiz, ya que los clubes que están dentro de la Liga Impulso recibirán más dinero cuando peor les vaya deportivamente a los clubes que estén fuera de la estructura, es decir, los cuatro mencionados en el anterior párrafo. Una invitación a que, sin nada en juego en las últimas jornadas, a un club de Liga Impulso le salga rentable dejarse ganar por otro beneficiario de Liga Impulso si eso perjudica a un tercero que está fuera del acuerdo.

El ejemplo que cita el economista es una última jornada de Liga a la que llegaran empatados a puntos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los dos primeros fuera de CVC y el último, dentro. Si el Atlético visitara a un rival que ya no se jugara nada en esta última jornada, a dicho club le interesaría que el equipo colchonero ganara la Liga porque eso supondría que sus ingresos con CVC serían mayores. En ese escenario, la derrota sería su resultado más beneficioso.

«A nosotros, lo que nos ha sorprendido sobre todo es no haber leído todas estas cosas en ningún sitio. Esto debería haber generado mucho más debate. Eso es lo que más me ha sorprendido. Al principio, cuando decía: ‘Lo estoy leyendo mal, eso no puede ser, esto es un escándalo’», reconoce Conde-Ruiz.