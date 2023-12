Los clubes de la Liga vuelven al desfasado ‘Gánatelo en el campo’ cuando la Superliga es abierta

Los clubes de la Liga, en un claro movimiento orquestado desde la Liga EA Sports de Javier Tebas, se han lanzado en su gran mayoría a las redes sociales para manifestar en contra de la Superliga que abanderan Real Madrid y Barcelona tras la luz verde del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Con un manido, repetitivo y desfasado mensaje, ‘Gánatelo en el campo’ o con su réplica en inglés con el hashtag ‘#EarnItOnThePitch’, los clubes han mostrado su rechazo a la Superliga, aunque con el tiro desviado.

Los clubes de la Liga vuelven al desfasado ‘Gánatelo en el campo’ a través de sus perfiles en redes sociales para atacar la Superliga pero, al parecer, no se han detenido en ver el nuevo formato y condiciones que han anunciado desde la novedosa competición, que será completamente abierta y no cerrada como especulan los diferentes equipos españoles con eso de ‘gánatelo en el campo’, la vía establecida por la Champions League.

No es lo único que han dejado escrito, ya que algunos de los mensajes en redes han ido acompañado también de otra frase, «la sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea», aunque esta no ha sido suscrita por todos los clubes ya que sólo han sido unos pocos los que la han incluido junto a la imagen casi calcada que han lanzado todos.

De hecho, en la red social Twitter donde han publicado estos mensajes, la propia red social ha matizado en la publicación del perfil de La Liga que «tergiversa la información». «Los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. Este tweet tergiversa la información haciendo creer que la ESL será una competición cerrada», especifican y dejan constancia que «la Superliga, competición sobre la que hace referencia este tweet, será una competición abierta donde los clubs ascenderán por méritos propios, por lo que ‘lo ganarán en el campo’».

Otros clubes, además de compartir esos mensajes, han dejado comunicados al respecto, como es el caso del Atlético de Madrid que, entre otras cosas, sentencia que «la familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea» y especifica que «Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga». «Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada», terminan.

El Celta de Vigo, también a través de su comunicado, falla en su disparo: «El RC Celta tiene el deber de rechazar una competición que no respete los méritos deportivos y destruya las aspiraciones y sueños de los clubes modestos de toda Europa».