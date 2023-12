Tebas rabia como nunca: llama borracho al CEO de la Superliga y acusa a los medios de tergiversar

Javier Tebas tuvo una mañana complicada este jueves tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorable a la creación de la Superliga. El presidente de la Liga española acusó a los medios de comunicación de «intoxicar» y «tergiversar» cuando el organismo europeo acababa de acusar a la UEFA de «abuso de poder dominante» y, por tanto, de ser un monopolio.

El presidente de la Liga teme más que nunca por su campeonato tras esta sentencia del juez y utilizó sus redes sociales para mostrar su opinión contraria a la sentencia. Tebas no sólo arremetió contra la prensa española, sino también contra el CEO de la Superliga, Bern Reichart. El de Costa Rica recordó su famosa frase de hace unos años para acusarle de borracho.

«Para que quede claro, no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana, como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche», comenzó Tebas en su ataque más absurdo.

«El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admisión de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y no discriminitarios. Principios precisamente incompatibles con la Superliga», añadió el presidente de la Liga.

Tebas saca todo su arsenal contra la Superliga

No contento con faltar al respeto públicamente al CEO de la Superliga, Tebas también se desató contra los medios, a quienes acusó de «intoxicar como advertí». «Siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA», insistía.

Con bastantes faltas de ortografía, Tebas siguió escribiendo sin descanso para defenderse tras una sentencia que no le ha gustado nada, ya que negaba rotundamente que la UEFA tenga el derecho de sancionar a aquellos clubes que decidan crear una nueva competición.

«Lo que se está diciendo el anticipo que nos han leído es que debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante», explicaba.

Su único argumento

«Ya en 2022 UEFA, estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la SUPERLIGA». Tirando de su ironía habitual, Tebas volvió a meterse con los periodistas. «Párrafo penúltimo de la nota de prensa del TJUE, para evitar dudas y tergiversaciones que ya han empezado por portaCOCES y amiguetes influencers»

Este nuevo mensaje lo escribió citando a un párrafo de la sentencia en el que se volvía a acoger al único argumento posible: «Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada». Esa es la frase de la sentencia que la Liga usó como salvavidas tras conocer al completo la decisión del TJUE.

El farol de Tebas

«El entorno del Real Madrid ha construido la historia. Viene construyendo el relato de que iban a ganar y no queda más remedio que decir que van a ganar. No es así. Remito a que os leáis la sentencia», apuntó Tebas, que pasó a calificar la Superliga como una «competición de barra de bar de las seis de la mañana».

«Ya me voy a las seis. No tiene la licencia. Han llevado a la intoxicación y un relato que no es cierto. Me juego 25 cenas a que en dos años y en seis y en ocho tampoco hay», manifestó.