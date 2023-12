La Liga de Javier Tebas se hizo eco al instante de la sentencia positiva para la creación de la Superliga y publicó un escueto comunicado en sus redes sociales en el que demostraba su enfado. «El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis», rezaba un surrealista escrito, puesto que la Justicia de Europa acababa de afirmar todo lo contrario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio luz verde al proyecto de competición y dictaminó que la UEFA ejerce un «abuso de poder dominante» y que en ningún caso podría «sancionar a los clubes que quieran formar un nuevo campeonato».

«Hoy más que nunca recordamos que la «Superliga» es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis», publicó la Liga.

De hecho, su propio presidente salió al ataque acto seguido y acusó a los medios de comunicación de «intoxicar» con los titulares escritos tras conocer la decisión del TJUE, que se pronunció este jueves sobre el asunto de la Superliga.

Tebas se rebela contra la Superliga

Tebas escribió un mensaje en sus redes sociales en el que se va a las claras su enfado tras la sentencia positiva para la creación de la Superliga: «Ya empiezan a intoxicar, como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA».

El campeonato nacional no cesó en su empeño de buscar cualquier frase en la sentencia que quite razón a la Superliga y emitió un nuevo mensaje en el que recogía un apartado de la misma en la que el TJUE afirmaba que «una competición como la de Superliga no debe ser necesariamente autorizada».

«Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico», añadió la Liga, defendiendo que el TJUE no se ha mojado sobre este aspecto.

El TJUE quita la razón a la UEFA

Ese era el único apartado al que se cogió la Liga en un día en el que el proyecto de la Superliga le metió un gol a la UEFA, pues la sentencia del organismo europeo niega rotundamente que el torneo de Aleksander Ceferin pueda sancionar a clubes que decidan embarcarse a nuevos campeonatos.

«Las normas de la UEFA y la FIFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, bajo amenaza de sanciones, son ilegales. Las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado», sentenció el juez hablando del monopolio de la UEFA.