El Atlético de Madrid, miembro inicial de la Superliga que posteriormente se salió, ha emitido un duro comunicado contra el proyecto de torneo tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La entidad rojiblanca niega que la UEFA sea un «monopolio, ya que los clubes deciden al 50% a quien se venden los derechos de patrocinio y televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición».

El club rojiblanco, que junto a Real Madrid y Barcelona formaba parte del grupo fundador de la Superliga, ahora rehúye de la misma, e incluso realiza afirmaciones como «el fútbol europeo no os quiere». Esto podría ser cuestión de tiempo, pues varios clubes de Europa estarían contemplando unirse al proyecto como vía para sanearse.

Un comunicado que además carece de sentido porque el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo el pasado mes de noviembre que «la Superliga es buena para el fútbol español» y que se salían «por evitar una sanción de la UEFA».

Esta cita ha pasado a carecer de sentido este jueves cuando un juez del organismo europeo ha afirmado que la UEFA ni ninguna organización tiene el derecho de sancionar a aquellos clubes que decidan unirse a la Superliga. De esta forma, el Atlético podría sumarse al proyecto sin ningún tipo de pavor, pero no parece que vaya a hacerlo leyendo el tajante comunicado.

El TJUE permite a Cerezo y al Atlético unirse a la Superliga

«Lo llevo diciendo siempre: nadie puede poner obstáculos a una nueva competición. El Atlético de Madrid siempre está con los ganadores. Una cosa es si el Atlético de Madrid puede estar y otra cosa es si la Superliga puede ser. Y yo creo que la Superliga podrá ser y será. Si no es ahora, dentro de cinco años», dijo Cerezo remontándonos a febrero, cuando dio por hecha la creación de este torneo en un futuro.

Comunicado oficial:

«El Atlético de Madrid, después de analizar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quiere manifestar lo siguiente:

1. La resolución sobre el marco de autorización previa de otras competiciones se refiere a estatutos antiguos de la UEFA que ya fueron modificados en junio de 2022.

2. La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta (´joint venture´), deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición.

3. La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada».