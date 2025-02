Claudia Bavel traiciona a Iker Casillas y vende sus audios más íntimos

Nuevo episodio de la serie que protagonizan Iker Casillas, ex jugador del Real Madrid, y Claudia Bavel, creadora de contenido para adultos. Desde que esta semana se publicaran imágenes juntos, sus nombres han copado todas las portadas. Y Claudia ha ido un paso más allá este viernes al filtrar conversaciones íntimas entre ambos.

Apenas unos días después de salir a la luz sus fotografías con Iker Casillas, Claudia ya acudido a su primera plató de televisión y esta semana se sentaba en De viernes, junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona, para contar cómo han sido estos meses junto al futbolista. «Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos», según ha explicado la creadora de contenido.

Claudia Bavel no tuvo problema para desvelar intimidades llegando a reconocer que Iker Casillas es «mejor futbolista que amante». La catalana también comentó cómo fue el día que le fotografiaron junto al ex futbolista. «Cuando hicieron las fotos sabíamos que había prensa, me dijo que sonriera y actuase con normalidad. Él me envió la publicación, le envié un audio y ya no respondió. Estoy dolida», reconoce.

Añadiendo además que, pese a todo, Iker le sigue dando «like» a sus publicaciones en redes sociales. La creadora de contenido ha filtrado mensajes para demostrar que su relación con Iker existió. «¿Quién es tu novia?», le preguntaba Claudia Bavel a Casillas. «Tú», respondía el ex futbolista. «Te perdono entonces por haber dado like a todas mi amigas, podemos seguir siendo novios», le decía la catalana al respecto.

Claudia Bavel también desveló que Casillas le llegó a proponer ser madre. «Me preguntó si quería ser madre. Dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces le dije que mi idea no era ser madre y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera quince años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso», explicó, asegurando que ha estado «muy enamorada» y que ambos se han llegado a decir «te quiero».