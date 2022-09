Clasificación y parrilla de salida para el GP de los Países Bajos de F1 2022

Max Verstappen se ha llevado una pole de locura en el GP de los Países Bajos de F1. El neerlandés saldrá desde la primera posición en su casa, delante de su gente, después de imponerse a los dos Ferrari por unas milésimas. La clasificación ha estado muy apretada hasta el último segundo. Leclerc terminó segundo y Sainz tercero, ambos a menos de una décima del piloto de Red Bull.

El piloto monegasco se quedó a 21 milésimas del neerlandés, mientras el español cruzó la meta a 92 milésimas del poleman. Por su parte, Fernando Alonso no se pudo meter en la Q3 y saldrá desde la decimotercera posición por detrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon. La carrera promete mucha emoción.

